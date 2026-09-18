Basilio García Sevilla, 18 SEP 2026 - 08:53h.

Se rinde al sevillismo en su primera entrevista: "Bestial"

Juan Iglesias, capitán sin brazalete y voz autorizada en el vestuario del Sevilla

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El inicio de temporada del Sevilla FC es insospechado y el de Juan Iglesias es uno de los nombres del momento. El defensa vallisoletano ha caído de pie en Nervión, la afición se identifica con él, con su forma de jugar, y está rindiendo incluso por encima de lo que se esperaba de él.

Juan Iglesias ha concedido a ElDesmarque su primera entrevista a un medio de comunicación desde que es jugador sevillista, y en ella ha expresados sus sensaciones, todas positivas con un comienzo espectacular. El sevillismo empieza a considerarle uno de los suyos, y él responde en el césped y también ante las cámaras y micrófonos.

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- Ha jugado todos los minutos y la afición está volcada con usted. ¿Cómo se siente en estas primeras semanas en el Sevilla?

- Bien, muy bien. Creo que la adaptación ha sido muy muy buena. Me encuentro muy bien, tranquilo, con confianza. Adaptado al equipo y adaptado a la ciudad. Es muy importante la ayuda que el club nos ha mostrado, no solo a mí, sino a los jugadores que hemos llegado. Y la afición, pues igual, creo que cada partido nos lo demuestran. A Coruña fue un desplazamiento, un miércoles, bestial. Agradecerles a ellos que nos hacen sentirnos como que jugáramos todos los días en casa.

- Y para rubrica el gol ante el Valencia. Su primer gol de cabeza como profesional.

Felicidad. Creo que al final veníamos del partido del Espanyol que se nos había puesto de cara y en el último minuto se nos escapó. Teníamos esa sensación de decir, ‘hay que hacer el punto del Espanyol bueno’. Ese fue un poco el primer pensamiento: vamos a conseguir una victoria importante en casa contra el Valencia, que estaba en una situación complicada, que vinieron aquí también a jugarse la vida, por así decirlo. Y bien. Primero pensar en los tres puntos del equipo y luego a nivel personal siempre marcar, cuando no es habitual en mí. Sobre todo, mucha felicidad el marcar en el campo nuestro con nuestra gente. Muy contento.

- ¿La única espina hasta el momento es el gol del Espanyol?

- Bueno, yo no pondría ninguna espinita, pero si hay que buscar una, creo que sí. Al final es un partido en el que las sensaciones cambiaron muy rápido. Cuando te quedas con un jugador menos, tu cabeza piensa en que sacar un punto es un muy buen punto, porque faltaban muchos minutos de partido. Y es verdad que te pones por delante y empiezas a pensar en los tres puntos. Cuando te marcan gol, en vez de ver el punto positivo, me gustó también la actitud dentro del vestuario de la gente. De que ese punto nos sabía a poco, porque teníamos la oportunidad de llevarnos los tres. Al fin de semana siguiente lo hicimos muy bueno en casa. Y con la victoria de Coruña, pues creo que eso ya queda un poco olvidado.

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De la polivalencia al liderazgo

Juan Iglesias tiene dos cualidades de las que no pueden presumir muchos futbolistas. Es polivalente y, además, es líder dentro del campo, por eso podría ser uno de los hombres que asuma la capitanía junto a Kike Salas y Gabriel Suazo. A él no le quema esa responsabilidad.

- Llama la atención su capacidad de adaptación. Jugó casi toda la pretemporada como central y cuando le tiene que pasar a ese puesto no hay ningún problema. Hasta fue lateral izquierdo en muchos partidos con el Getafe.

- Al final es algo muy positivo el poder jugar en varias posiciones. Ya no solo a nivel personal, sino a nivel equipo. Creo que es importante también para un entrenador, porque las temporadas son muy largas, hay muchos partidos, siempre hay tarjetas, hay lesiones… Y que un entrenador también pueda tener esa opción de tener jugadores que puedan jugar en varias posiciones es muy positivo tanto para el equipo como, luego, a nivel personal. El poder jugar en varias posiciones hace que tengas más facilidades también de jugar. Ayudar al equipo en donde sea, en donde el míster necesite, sabe que puede contar conmigo en donde él quiera.

- Incluso ha llevado el brazalete en pretemporada. ¿Se ve cómo capitán?

- Sí. Creo que puedo aportar y estoy aportando tanto en el campo como fuera del campo. Sobre todo, esa ayuda a la gente, en un vestuario muy joven también, y creo que estamos haciendo un grupo muy muy bueno, y eso hoy en día en el fútbol es fundamental. Tener un vestuario fuerte, un vestuario unido. El que la gente se conozca tanto dentro de las instalaciones como fuera. Al final es una labor que muchas veces no hace falta llamarlo capitán, o llevar el brazalete. Sino simplemente que la gente pueda fijarse en ti en cosas, aprender, preguntarte. Y estar ahí para lo que la gente pueda necesitar. Es una labor que me gusta hacer, estoy cómodo, y la gente en el vestuario también sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, tanto aquí como fuera.