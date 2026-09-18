Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 06:43h.

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La Champions tomó el protagonismo en los debates de El Chiringuito después de que se diera a conocer que el Allianz Arena de Múnich será la sede de la edición de 2028 y el Camp Nou la del 2029. A ello hay que sumar que la final de este curso se disputará en el Metropolitano. En los próximos tres años la cita más importante de la máxima competición europea de clubes pasará dos veces por España y eso motiva a muchísimas personas. Una de ellas es Tomás Roncero.

El habitual colaborador del programa tiene un objetivo a largo plazo a modo de sueño. No es otro que lograr levantar la orejona en el Metropolitano y en el Camp Nou. Incluso hace una promesa risueña en caso de que el Real Madrid lo logre en los estadios de los eternos rivales del conjunto merengue en la competición doméstica.

Las palabras de Tomás Roncero en El Chiringuito

"No lo verán tus ojos y lo sabes. A mi me tiene motivado. 40.000 madridistas. Amigos míos ya quieren hacer registros de hoteles y todo. La ruta es ganar la 16 en el Metropolitano y la 17 en el Camp Nou. Y si no te importa dejo El Chiringuito, hay que ser humilde en la vida. Qué le voy a contar a esta gente aquí. Qué voy a discutir con atléticos si le he ganado la champions en su casa. Y levantar la 17 en el Camp Nou, en el cielo de Barcelona", expresó.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity