Florentino Pérez cumple su promesa y viajará a Ceuta tras la polémica con Mbappé y Vinicius

Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 12:51h.

La polémica del Elche-Madrid con las camisetas en apoyo a Ceuta terminará con la visita de Florentino Pérez a la Comunidad Autónoma

Gonzalo Miró defiende a Mbappé por lo de Ceuta y explica sus motivos: "Tiene una implicación política"

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Florentino Pérez va a cumplir su promesa. ElDesmarque asegura, y como también avanzó OKdiario, que el presidente del Real Madrid hará acto de presencia en Ceuta, justo después de la polémica que tuvo lugar hace pocos días en el Martínez Valero. Todo sucedió minutos antes de empezar el encuentro entre Elche y Madrid. Mientras la gran mayoría de jugadores de ambos equipos lucían una camiseta en apoyo a la situación que están viviendo en Ceuta, hubo tres que optaron por no llevarla correctamente. Una acción que dio la vuelta al mundo y que terminó con Konaté, Mbappé y Vinicius muy señalados.

Ante la gran cantidad de críticas que han recibido durante los últimos días, Mbappé ya ha salido a explicar su decisión de arremangarse la camiseta en cuestión y ahora será Florentino Pérez quien de un paso más: viajará este viernes a Ceuta junto con Emilio Butragueño y José Martínez Pirri. La intención no es otra que mostrar todo el apoyo posible. Además, la expedición madridista tendrá a las 11.30 horas una recepción en el Ayuntamiento de Ceuta con Juan Jesús Vivas, presidente de la Comunidad Autónoma.

La polémica de Mbappé y Vinicius, por la Peña Madridista de Ceuta

Todo el revuelo ha dejado a gran parte del madridismo decepcionado con la decisión de los tres jugadores mencionados. El pueblo ceutí está atravesando un momento muy delicado y no encuentran explicación alguna para tal decisión. Tanto es así que en ElDesmarque, la Peña Madridista de Ceuta, ha mostrado esa tristeza. "Nos llevamos la decepción de ver a los jugadores que se habían levantado la camiseta y no mostraban el mensaje. Todos estábamos '¡olé, olé el Madrid!, ¡olé el Madrid!' y después pues era todo 'pero bueno, ¿esto qué es? Esta gente no nos representa, ¿no?'. Claro, no nos representan, como jugadores sí, pero a lo mejor como personas no nos representan, ¿no? Porque hicieron un gesto feo", explica Miguel Ángel Montano.

"Aunque ahora parece que Mbappé ha hecho unas declaraciones de que él defiende... claro, muestra su solidaridad hacia Ceuta, pero que entiende a los inmigrantes. Aunque realmente no lo entiende porque yo creo que desconoce la actualidad de Ceuta, porque para nosotros no son inmigrantes. Inmigrante es el que viene a trabajar y en un número... en un número normal, no esta invasión", añade.