Muere el hijo del exfutbolista Nacho Novo a los 26 años

Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 12:16h.

La carta de Ronald Koeman tras la muerte de su mujer: "Te despedimos con mucho orgullo"

El jugador publicó unas palabras de despedida en sus redes sociales

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Nacho Novo, exfutbolista español que pasó por equipos como el Huesca o el Sporting, ha recibido una de las noticias más duras de su vida. Ross, hijo de su expareja Donna Clark con quien mantenía una estrecha relación, fallecío a los 26 años. Novo publicó un mensaje de recuerdo en sus redes sociales junto a varias imágenes y pidió respeto para la familia en estos difíciles momentos.

"Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje. Estamos completamente destrozados al compartir la triste noticia de que nuestro precioso chico ha fallecido trágicamente. Por siempre en nuestros corazones, hijo mío", expresó Nacho Novo en su perfil de Instagra.

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Condolencias a Nacho Novo

Familiares, amigos y compañeros de Nacho Novo han querido estar con él y su entorno más cercano en estos difíciles momentos. Las redes también mostraban un gran número de mensajes apoyando al gallego. De él se acordó Huesca, equipo en el que se forjó y que le dejó un bonito mensaje de apoyo.

"Desde la SD Huesca nos unimos al dolor del que fuera nuestro jugador, Nacho Novo, ante el fallecimiento de su hijo. Nuestro más sentido pésame para toda la familia. DEP", decía el mensaje publicado en X.

El Sporting de Gijón también hizo públicas sus condolencias a través del siguiente escrito. "El Real Sporting de Gijón muestra su pesar por el fallecimiento de Ross, a los 26 años de edad, hijo de nuestro exjugador Nacho Novo. El Club muestra su pesar por esta terrible pérdida y envía sus condolencias a Nacho y toda su familia. Descanse en paz".