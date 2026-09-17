Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 09:29h.

El malagueño protagonizó un simpático test con su actual marca deportiva

El sacrificio de Isco Alarcón en pretemporada: "Se ha exigido, pero no llega al 100%"

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Aún ni se acerca en el calendario El Gran Derbi, pero en Sevilla la rivalidad, el pique y la guasa se vive durante todo el año. Como muestra, el último dardo de Isco Alarcón en un divertido test... dejando claro que el ambiente, el mejor, se vive en la ciudad... "Betis".

Porque el mediapunta verdiblanco se sentaba ante su actual marca deportiva para firmar un divertido test en el que iba destacando, según las preguntas, la mejor ciudad para diversas situaciones. Madrid y Málaga, en principio, iban ganando terreno, hasta que le preguntan por la mejor ciudad para vivir el ambiente futbolero.

Lo lógico, conociendo la capital hispalense, es que el '22' hubiese dicho Sevilla, pero el capitán verdiblanca fue un poco más allá y, para separar el ambiente del Benito Villamarín -ahora en La Cartuja- y el del Sánchez-Pizjuán, giró su respuesta: "Betis", decía.

Posteriormente, en una pregunta relacionada con la arquitectura, Isco Alarcón no tiene problemas en mencionar a Sevilla como la mejor ciudad para ello, evidenciando aún más ese dardo futbolístico al que fue su equipo cuando Julen Lopetegui lo entrenaba.

El primer derbi, en dos meses

Como comentábamos, estos guiños no necesitan tener cerca un encuentro entre Sevilla y Betis, porque l rivalidad entre ambos conjuntos se vive durante toda la temporada.

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El primer enfrentamiento entre ambos equipos llegará en dos meses, concretamente a mediados de noviembre, en el Sánchez-Pizjuán y lo hará, a buen seguro, bañado de multitud de declaraciones y mensajes semejantes a los que Isco Alarcón ha protagonizado en esta ocasión.