Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 14:21h.

El mediapunta estará en convocatoria aunque "no está para 90 minutos"

Los béticos mandan mensajes de ánimo a Isco Alarcón: "No te lesiones más, por Dios"

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Si alguien tiene especial interés por brillar esta temporada en La Cartuja es Isco Alarcón. El capitán del Betis, tras una temporada tremendamente complicada, apenas ha descansado este verano y, en palabra de su entrenador, se ha "exigido" al máximo para estar disponible, pero su esfuerzo aún necesita tiempo y el comienzo del curso llega demasiado pronto para él.

Tal y como ha explicado Manuel Pellegrini, Isco Alarcón continúa "recuperándose" de su lesión y aunque se ha exigido al máximo, "aún no está para 90 minutos".

Convocado ante la Real Sociedad, lo más probable es que el mediapunta arranque desde el banquillo o, en caso de ser titular, sea el primer cambio de Manuel Pellegrini, porque el malagueño, a pesar de estar presente, sigue en el proceso de recuperación.

"Sigue recuperándose, depende de muchos factores, pero él se ha exigido para estar lo mejor posible. Está en la lista, no está para 90', pero siempre va a ser importante. Lentamente, pero mejorando", explicaba Pellegrini antes de insistir en que "es difícil saber cuando estará al 100%, no tiene un tiempo fijo de recuperación. Es difícil dar una fecha".

Manuel Pellegrini cuenta con Lo Celso como 'competencia' de Isco

Como curiosidad, o añadido a la información, Manuel Pellegrini dejó claro este jueves que el principal competidor en el once de Isco Alarcón es Lo Celso, jugador que sigue sin ejercitarse con el club tras disputar el Mundial.

El chileno defendió a Lo Celso como "un jugador importante" y al hablar de Iker Losada, invitó al gallego a salir ante la alta competencia en su posición. "Pertenece al Betis y tiene los mismos derechos que el resto. Es un puesto demasiado cubierto con Isco, Lo Celso e incluso Fornals, así que tiene difícil tener espacio, pero es un profesional que entrena todos los días con nosotros", decía sobre el hombre que pasó cedido el pasado año en el Levante.