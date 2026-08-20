La intrahistoria del fichaje de Troy Parrott y el despiste del Betis

Álvaro Borrego 20 AGO 2026 - 08:46h.

En ElDesmarque ofrecemos algunos detalles exclusivos sobre cómo se gestó la llegada de Troy Parrott al Real Betis

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Troy Parrott será nuevo jugador del Real Betis, convirtiéndose en el cuarto fichaje del verano. Es el delantero elegido para reforzar la parcela ofensiva y competir por un puesto junto al Cucho Hernández, lo que sin lugar a dudas brinda nuevas alternativas y opciones de calidad a Manuel Pellegrini. El ariete, que suma casi cuarenta internacionalidades con Irlanda, llegará procedente del AZ Alkmaar, con quien logró 31 goles y 12 asistencias el pasado curso. Un refuerzo que se ha demorado en el tiempo, dado que los neerlandeses solicitaban inicialmente cerca de 25 millones de euros, pero la insistencia de los verdiblancos, sumada al deseo del futbolista, terminaron por destensar las exigencias de una operación que se ha logrado concretar a más de una semana para el cierre de mercado, brindando tiempo suficiente para acometer nuevos movimientos. Y en ElDesmarque desvelamos algunas de las particularidades de su fichaje.

Como veníamos contando hace meses, desde principios de verano el Real Betis ya advirtió de un mercado lento, en el que sería cuestión de paciencia aguardar al momento exacto para dar un paso al frente. El precio de los delanteros ha estado inflado y solo a finales de agosto los clubes rebajan sus exigencias. Es ahí cuando emergió la opción de Troy Parrot, que durante muchos días el club mantuvo en secreto para evitar que otros equipos pudieran irrumpir con más fuerza.

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Y es que por momentos el Real Betis mantuvo el foco mediático en otras opciones como Fabio Silva, Denkey o los famosos tapados, nombres que sí es cierto que gustaban y por los que se llegó a entablar contactos, algunos como el alemán incluso in situ, pero que a la postre sirvieron para desviar en cierta medida la atención mientras que la dirección deportiva se movía con sigilo por su opción definitiva. Durante esos días el propio Manu Fajardo acercó posturas con Troy Parrott, perfilando los términos personales del contrato, y la filtración llegó cuando únicamente restaban por concretar las últimas aristas con el AZ Alkmaar.

En este escenario también ha jugado un papel fundamental el propio futbolista. Troy Parrott tenía una oferta sobre la mesa del West Ham, superior en el plano económico, pero la insistencia del Real Betis le hizo cambiar de opinión. El ariete le transmitió al AZ Alkmaar que frenase las negociaciones con los británicos, con el deseo de enrolarse en un proyecto Champions. Todo esto fue acelerado gracias a la venta de Nobel Mendy al Hull City, lo que terminó de abrir el hueco salarial suficiente para la llegada del delantero. Una de las claves que el coste entre la amortización a cinco años y el salario, que no será alto, es un coste que la entidad podrá asumir, siendo su ficha menor a la de otras opciones.