Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 13:25h.

El futbolista ha querido "dejar claro" su futuro y en principio continuará esta temporada en el Real Betis

La clave del Betis para abaratar el fichaje del delantero

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Natan de Souza quiere seguir en el Real Betis. Al menos eso es lo que ha asegurado el propio futbolista este martes, a la salida de la ciudad deportiva. El central brasileño ha querido "dejar claro" que tiene contrato en vigor, que se siente "feliz" aquí y que en principio, salvo que alguna oferta le haga pensar lo contrario, continuará vistiendo la elástica de las trece barras esta temporada. Todo un golpe de efecto para disipar los rumores sobre una posible salida, siendo el FC Barcelona uno de los clubes con los que más ha sido vinculado durante este mercado, como reconoció incluso su representante.

El futbolista aclaró su situación con un mensaje breve y así se lo transmitió a los compañeros que acudieron a la salida del entrenamiento: "Tengo contrato con el Betis y soy feliz aquí, quiero dejarlo claro", espetaba el futbolista, en lo que parece ser una confirmación de su continuidad en el Real Betis. Su representante, André Cury, declaró recientemente que "es cierto que el Barcelona está interesado en fichar a Natan, pero aún no hemos recibido ninguna oferta oficial". Un escenario que se desploma a tenor de lo dicho por el propio jugador.

Conviene no pasar por alto un detalle que resulta fundamental para entender su situación. Natan de Souza cumplirá en breve dos años en España y a partir de noviembre (aproximadamente) podrá concretar los trámites para obtener el pasaporte español. Ese permiso haría que dejase de ser extracomunitario, una limitación importante para muchos clubes, por lo que su valor de mercado subiría de facto. Es ese uno de los motivos por los que el defensor prioriza seguir aquí, sabiendo que obtener ese permiso comunitario le facilitará mucho posibles movimientos en su futuro profesional.