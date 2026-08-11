El agente de Natan insiste en el interés del FC Barcelona

Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 21:11h.

André Cury vuelve a hablar sobre el futuro de su representado

La reacción de Natan cuando le preguntan sobre una posible salida del Betis

Compartir







En el Real Betis Balompié se esperan movimientos que reactiven el mercado de fichajes. Apenas faltan tres semanas para el cierre de la ventana y hay mucho trabajo por delante. Una posible venta podría acelerar las operaciones, y de nuevo vuelve a relacionarse a Natan de Souza con el FC Barcelona.

Ha sido su representante, el simpar André Cury, el que ha hablado sobre la opción de que su patrocinado acabe en el FC Barcelona. Lo ha hecho en un lugar tan exótico como el medio árabe Erem News, a colación de la salida de Ronald Araújo, que se ha marchado cedido al Liverpool.

PUEDE INTERESARTE Natan, en la recámara

“Es cierto que el Barcelona está interesado en fichar a Natan, pero aún no hemos recibido ninguna oferta oficial”, ha afirmado en el citado medio. Eso sí, despejó el balón hacia el consejo de administración del Betis. “El Barcelona no habló conmigo, pero sí con la directiva del Real Betis sobre su interés en fichar a Natan este verano, y si recibe una buena oferta, creo que podrá marcharse”, explica Cury.

La valoración de Natan

El central zurdo comprado al Nápoles el pasado verano está bien cotizado en el mercado, y en el Betis están abiertos a cualquier venta que genere importantes plusvalías. La opción de compra ejercida por Natan costó nueve millones de euros, y Tranfermarkt ya le cotiza en 25 ‘kilos’, pero en las oficinas verdiblancas quieren más.

Tanto es así, que el precio de salida por el que comenzarían a negociar para vender al defensor brasileño es de 35 millones de euros, y esa es la cifra que ha remitido el Betis a todos los clubes que se han interesado por su jugador.

PUEDE INTERESARTE Antony pide públicamente que Natan y Nelson Deossa se queden en el Betis

En junio, ya se informó de conversaciones entre el representante de Natan y Deco, y que el jugador solo contemplaba salir del Betis para fichar por el Barça. Con todo, se ha producido una vacante en la zaga azulgrana y en Heliópolis esperan cerrar una buena venta. Teniendo en cuenta que acaba contrato en 2030, el club tiene fuerza para intentar sacar la mayor tajada posible.