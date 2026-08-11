La reacción de Natan cuando le preguntan sobre una posible salida del Betis

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 13:31h.

El central ha sido vinculado con el Barcelona y podría ser una de las llaves para desbloquear el mercado, aunque en el Real Betis aún no constan ofertas de peso

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El futuro de Natan de Souza es toda una incertidumbre. Una venta del central podría desbloquear el mercado del Real Betis, generando plusvalías y liberando masa salarial para poder hacer hueco a otros refuerzos. El brasileño es uno de los jugadores, junto a Ez Abde, con mayor valor de mercado y su nombre despierta atención en varias de las mejores ligas de Europa. Durante estos últimos días ha sido vinculado con un supuesto interés del FC Barcelona, que guarda grandes relaciones con el club verdiblanco y con su agente André Cury, aunque desde Heliópolis señalan que todavía no se les ha trasladado nada digno de ser escuchado. Sea como fuere, el futuro del brasileño, que a partir de octubre podrá completar los trámites para ser jugador comunitario y tener un valor todavía mayor, es toda una incertidumbre. Mientras tanto, los béticos lo tienen claro.

Este martes Natan de Souza ha sido uno de los futbolistas más reclamados por los habituales aficionados que acuden a las puertas de la ciudad deportiva para fotografiarse con sus ídolos. Los béticos allí presentes le solicitaron por activa y por pasiva que no se marchase del Real Betis, algo que no tuvo respuesta por parte del futbolista. El brasileño mantuvo el semblante, con una sonrisa en la cara, pero sin despejar demasiadas dudas. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Porque mientras lo de Nelson Deossa parece cada vez más complicado y Lo Celso, a la espera de reincorporarse, sin intención ninguna de salir de Sevilla, la posibilidad de que Natan acabe marchándose de La Cartuja antes del cierre del mercado, no debe ser descartada ni mucho menos. Sin embargo, el zaguero no saldría a cualquier precio. El precio de salida por el que comenzarían a negociar para vender al defensor brasileño es de 35 millones de euros, habiendo remitido esa cifra a todos los clubes que se han interesado por su jugador, y de ahí parte toda negociación.