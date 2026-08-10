Álvaro Borrego 10 AGO 2026 - 21:43h.

El técnico chileno valora como "muy positiva" la pretemporada y reconoce que ni Isco, ni Lo Celso ni Ez Abde estarán "al cien por cien" para el debut liguero

El Betis descarta en estos momentos a Sofyan Amrabat y prioriza el fichaje de un delantero

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Manuel Pellegrini se muestra satisfecho con lo visto hasta ahora en su equipo. A solo once días para el debut liguero, y a expensas de disputar el último amistoso contra el Inter de Milán, el entrenador del Real Betis califica como "muy positiva" la pretemporada y pone el foco en el primer mes de competición, donde necesitará de todo el plantel para sacar adelante los resultados, dado que aún faltan lesionados y refuerzos por llegar, además de los jugadores que todavía continúan con su puesta a punto.

El técnico compareció ante los medios del club en los minutos previos al partido contra el Bournemouth, donde mostró esa satisfacción por lo que se ha visto hasta ahora: "El balance es muy positivo. En las pretemporadas los resultados no son lo más importante pero ganar es un objetivo porque refleja que el equipo está trabajando como uno espera. Faltan un par de semanas. No hay que confiarse en los resultados porque todos estamos a medio camino pero es una pretemporada muy positiva".

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El Betis solo ha perdido un amistoso y ha mantenido el nivel competitivo conforme ha subido la envergadura de los rivales. Algo que también puso en valor Pellegrini: "Hemos ido subiendo el nivel de los rivales a medida que nos acercamos al campeonato. El inicio es complicado con siete partidos en menos de un mes y a ver si podemos llegar en buena forma desde el primer partido porque al final todo se decide en pocos puntos y son importantes también. Hay que estar con esa conciencia y por eso conviene hacer una pretemporada correcta".

Pellegrini reconoció que a Ez Abde e Isco Alarcón no llegarán al cien por cien para el debut liguero, al igual que Lo Celso, de ahí la importancia de la aportación de los segundos espadas: "Son jugadores como Abde e Isco con lesiones largas, es difícil que lleguen al cien por cien cuando sea el campeonato. Lo Celso no parte entrenando con nosotros. Esos siete u ocho partidos del primer mes son importantes para que todo el plantel con conciencia de que al que le toque tiene que responder con lo que espera y viendo lo que va a pasar en el mercado en los últimos días".

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Sobre los fichajes, Manuel Pellegrini comentaba que Facundo Bernal y Fran García "se han integrado plenamente al equipo. Vinieron por sus características. Desgraciadamente la lesión de Conde es complicada para un portero y no estará con nosotros dos meses. Ya veremos de aquí a que se cierren las inscripciones qué sucede y cómo se conforma el plantel".