Pepe Jiménez Sevilla, 09 AGO 2026 - 13:14h.

El brasileño se quedó sin minutos y dejó imágenes curiosas en su calentamiento

Antony pide públicamente que Natan y Nelson Deossa se queden en el Betis

Compartir







Tensa espera alrededor de Natan. Son muchos los nombres que han ido moviéndose en el mercado de fichajes del Betis y el del brasileño, aunque ha ido ganando y perdiendo fuerza, ha sido uno de los que ha ido bailando entre rumores e intereses. A la espera de refuerzos, el brasileño sigue en la recámara.

Porque mientras lo de Nelson Deossa parece cada vez más complicado y Lo Celso, a la espera de reincorporarse, sin intención ninguna de salir de Sevilla, la posibilidad de que Natan acabe marchándose de La Cartuja antes del cierre del mercado, no debe ser descartada ni mucho menos.

PUEDE INTERESARTE El temperamento de Antony 'choca' con la excitación de Nelson Deossa

Con el mercado de centrales, a la espera de oficializar la llegada de Ronald Araujo al Liverpool, cerca de activarse, es seguro que el nombre de Natan estará sobre la mesa de algunos encargados en materia de fichajes para reforzar sus respectivos equipos y el Betis bien lo sabe.

Es por ello que, a falta de algunas semanas para el cierre del mercado, asegurar que Natan estará en septiembre en Sevilla parece incluso arriesgado, teniendo en cuenta que aún son varios los fichajes que el Betis necesita encajar en su economía.

Los gestos de Natan al saltar a calentar ante el Bournemouth

Sin minutos ante el Bournemouth este pasado sábado, Natan dejó varias imágenes curiosas al ser llamado a calentar en el tramo final de la segunda mitad.

Casi sorprendido, el brasileño gesticulaba con los miembros del staff de Manuel Pellegrini al ser llamado para calentar a pesar de que parecía prácticamente imposible que Valentín o Llorente fuesen sustituidos.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Betis ante el Bournemouth en La Cartuja

Por momentos, el brasileño no parecía encontrar explicación a la situación e incluso Marc Bartra, que también calentaba sin demasiada esperanza de jugar, le tuvo que dar un pequeño golpecito en la espalda, intentando restar importancia a la situación.

Una situación anecdótica que podría tomar más importancia si finalmente sucede algún movimiento a su alrededor de aquí al cierre del mercado.