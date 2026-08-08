Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 23:55h.

El bético se reencontró con el gol en La Cartuja

El plan especial que ha realizado Cucho Hernández este verano: "Me exigí un poco más"

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El Cucho Hernández, jugador del Betis, fue el encargado de atender a los medios de comunicación tras el empate de este sábado ante el Bournemouth. El colombiano, satisfecho por su vuelta a casa, analizó la actualidad verdiblanca ante los medios presentes.

"Es importante empezar con gol. Al final eso me ayuda en la confianza, saber que puedo empezar de la mejor manera. Y hablando físicamente, voy a sumar los primeros minutos de pretemporada, es importantísimo, aún quedan dos semanas para el comienzo de Liga y creo que es más que suficiente para ponerme a punto para ese primer juego", comenzaba argumentando el colombiano.

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En este sentido, el ex de la MLS comentaba que "yo he visto de mis compañeros en los partidos anteriores y lo que se vio hoy es que hay buenas sensaciones, sin duda alguna. Creo que el equipo ha jugado bastante bien en muchos lapsos del partido".

La defensa del Cucho a Nelson Deossa

Cuestionado por el rendimiento de Nelson Deossa como delantero centro esta pretemporada, el Cucho comentaba que "Muy bien, al final es un jugadorazo. A mí nos sorprende lo que está haciendo y la manera que está jugando. Al final tiene unas condiciones tremendas para ayudarnos.

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Al final es positivo para él que pueda jugar y pueda demostrar al míster que puede hacerlo en muchas posiciones. Y si me sirve para mí, para esa presión, para atraerme mejor y para exigirme, pues mucho mejor. No me presiona, la verdad no siento ninguna presión".