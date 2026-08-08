El uno por uno del Betis ante el Bournemouth en La Cartuja

Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 23:00h.

Antony se marchó expulsado en la primera mitad

Gonzalo Petit vuelve para la presentación en La Cartuja

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El Real Betis, tras su notable victoria ante el Arsenal, disputó su encuentro de presentación en La Cartuja ante el Bournemouth (2-2) este sábado en un encuentro que tuvo que retrasar su inicio debido a las altas temperaturas y que permitió al público empezar a ver el ritmo de su equipo.

Sin demasiadas novedades en su alineación debido al ritmo del mercado de fichajes, Manuel Pellegrini se presentó ante los de la Premier League con Nelson Deossa nuevamente como delantero centro y con la ilusión de dar un buen espectáculo a su público.

El uno por uno del Betis ante el Bournemouth

Manu González [5]: comenzó la cita complicándose -aunque solucionándolo- en demasía con balón. Fue ganando confianza y es importante señalar que en los goles recibidos tenía poco que hacer.

Ángel Ortiz [5]: en ataque estuvo muy bien, con fuerza, llegando bien, pero en defensa le superaron en varias acciones claves. Él sigue mejorando, tiene mucho potencial y solo debe aprender a gestionarlo.

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Llorente [6]: aunque en el primer tanto pudo estar mucho mejor, el central salvó varias acciones con mucho mérito y firmó un desgate enorme.

Valentín Gómez [5]: se complicó alguna vez más de lo que debía, pero consiguió resolver casi todas las acciones sin demasiada dificultad.

Junior Firpo [4]: un mal día para el lateral. Cometió un par de errores en salida de balón, costándole un gol al Betis uno de ellos. El público acabó pitándole.

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Facundo Bernal [5]: sin el poderío ni el brillo de otros días, el chico sigue creciendo en los planes de Manuel Pellegrini. Se marchó sustituido al descanso.

Marc Roca [5]: fue el encargado de ayudar a la línea defensiva en la salida de balón, se alejó del área y dejó que Facundo Bernal estuviese más cerca de Fidalgo. Sustituido tras la primera mitad.

Antony [0]: su talento es innegable y este sábado estaba siendo uno de los mejores de su equipo, pero u carácter, no es la primera vez, le jugó una mala pasada. Acabó expulsado tras una tangana en la que él no debería haber estado ni involucrado.

Fidalgo [4]: su participación no fue demasiada destacada. Con el doble pivote instalado por Manuel Pellegrini, él debía ser el responsable de crear juego, pero no tuvo ese ritmo necesario para cumplir su función.

Morante [6]: tímido en banda izquierda, se sintió más cómodo en la derecha. Aún así, cerró su encuentro con una casi asistencia a Isco y varias acciones de mucho mérito.

Nelson Deossa [3]: quiso agradar, presionó alto, recuperó e incluso creo peligro, pero esa mismas ganas de hacerlo bien, le llevaron a protagonizar la acción de la tangana. Era falta, te la habían pitado, no hacía falta el pelotazo. Sustiuido al descanso.

Suplentes :

Fornals [7]: es inteligente, tiene sacrificio, tiene calidad y, si encima, le suma su virtud como goleador, es un jugado indispensable para este equipo. Gran segunda mitad.

Isco Alarcón [7]: aún le falta, como es lógico, pero el '22' dejó detalles de tremenda calidad. Solo la madera le evitó anotar su gol.

Cucho Hernández [7]: tuvo tres ocasiones en el encuentro: la primera la metió, la segunda casi repite y la tercera, con menos fuerza, la mandó fuera. Le falta ritmo, pero le sobra talento.

Gnagoro [6]: comenzó su encuentro con un pequeño error en la salida, pero fue creciendo poco a poco y volvió a mostrar su calidad.

Rodrigo Riquelme [5]: tuvo una ocasión clarísima para anotar el tercero y la falló por, como le ha sucedido muchas veces, elegir mal. Se le ve con chispa.

Bellerín [5]: aseguró mucho más en defensa y apareció menos que Ángel en ataque.

Fran García [7]: aparición notable en el encuentro. Llegó con mucha fuerza al área rival y puso varios balones muy peligrosos al área.