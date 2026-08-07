Basilio García Sevilla, 07 AGO 2026 - 12:17h.

Diego Conde y Aitor Ruibal son baja por lesión

El agente de Ez Abde cierra la puerta y apuesta por el Betis: "Se queda en España"

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El Real Betis Balompié inicia en Sevilla la última fase de su pretemporada. Tras viajar a Alemania, Marbella e Irlanda, el equipo verdiblanco tiene por delante dos semanas para empezar a competir, con amistosos ante el Bournemouth -este sábado en La Cartuja- y el Inter de Milán -en Bari- en el horizonte.

En la sesión de este viernes, Manuel Pellegrini ha podido contar casi con la totalidad de su plantilla. Isco se ejercita como uno más, también lo hace Antony y un Nelson Deossa que parece haberle dado la vuelta a su situación. así como Marc Roca, ausente ante el Arsenal por una sobrecarga. Mientras tanto, Ez Abde aguarda haciendo trabajo específico pero muy cerca de sus compañeros, apurando la recuperación de la lesión que le dejó sin Mundial.

Así las cosas, las ausencias son las de Aitor Ruibal y Diego Conde, lesionados, y la de Giovani Lo Celso, que disfruta de sus últimos días de vacaciones tras haber llegado a la final de la Copa del Mundo con Argentina. El rosarino regresa a los entrenamientos este lunes, y entonces ya tendrá Pellegrini su plantilla completa, pendiente de los movimientos de mercado.