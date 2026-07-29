Pepe Jiménez Sevilla, 29 JUL 2026 - 13:59h.

En Italia apuntan al 16 de agosto como fecha clave

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El Betis podría sumar un último amistoso de pretemporada. A pesar de que todo parecía cerrado e incluso la entidad verdiblanca publicó diferentes calendarios en sus redes sociales dando por finiquitado el calendario de preparación, el retraso del estreno liguero ha liberado una fecha que podría ser aprovechada para disputar un último preparativo antes del fuego real.

Tal y como han informado en Italia en las últimas horas, el Betis se encuentra negociando un amistoso con el Inter que serviría para cerrar la pretemporada de ambos conjuntos.

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Cabe recordar que el conjunto de Manuel Pellegrini, después de la cita ante el Lyon este miércoles, jugará ante el Arsenal (05/08) y ante el Bournemouth (08/08), dejando más de 10 días de libranza hasta su primer encuentro oficial, ante la Real Sociedad (21/08).

En estas, desde Italia aseguran que el encuentro entre el Betis y el Inter se disputaría el 16 de agosto, en el estadio San Nicola de Bari, siendo ésta una última y exigente prueba para los pupilos de Manuel Pellegrini, que además espera tener la plantilla prácticamente cerrada para esas fechas.

Respecto a la hora del encuentro, aún se desconocen detalles, aunque si existe televisión interesada en la retransmisión del mismo, es probable que se vaya a última hora del domingo, donde las franjas ofrecen supuestamente más audiencia.

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Por el momento no hay confirmación oficial y desde la entidad verdiblanca se insiste en que aún se están negociando términos, por lo que habrá que esperar un poco más para apuntar esta fecha en el calendario y saber si el Betis, mientras muchos de sus rivales estrenan casillero de manera oficial en LALIGA, cierra su preparación en Italia ( el conjunto bético cuenta con una semana más de margen por aquella norma impuesta en la competición previa a la disputa del Mundial).