Basilio García Sevilla, 29 JUL 2026 - 07:54h.

Primer amistoso en el periodo en el que el equipo estará concentrado en Marbella

Isco Alarcón continúa al margen del grupo

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La pretemporada del Real Betis suma y sigue, y este miércoles el equipo de Manuel Pellegrini disputa su cuarto partido amistoso de la pretemporada, que servirá para dirimir el campeón del Trofeo Ciudad de La Línea. Revive el equipo verdiblanco el enfrentamiento con el Olympique de Lyon, club con el que ha cerrado varias operaciones en los últimos años y con el que se enfrentó el pasado ejercicio en la fase liga de la UEFA Europa League.

El partido, que será el primero de los dos que jugará el Betis en el Ciudad de La Línea, está enmarcado en el stage de concentración de Marbella. El equipo regresó un año más a uno de los lugares predilectos del técnico chileno para un stage que dio comienzo el lunes y se alargará hasta el próximo sábado, cuando jueguen en el mismo escenario ante la UD Almería.

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Hasta ahora, el equipo verdiblanco ha ganado dos partidos -ante el Lotte en Alemania y ante el Recreativo en Huelva- y ha sido derrotado en uno, en el Trofeo Ciudad de Granada ante el conjunto nazarí. Aunque los resultados no son lo más importante en pretemporada, siempre es mejor trabajar desde la victoria, y eso es lo que intentará el Betis en un amistoso de nivel como el de este miércoles.

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Cómo y dónde ver el Real Betis - Olympique de Lyon

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV que emite también desde el canal de Youtube oficial del club verdiblanco.

- Hora y día: este partido, el cuarto de la pretemporada bética, se disputará este miércoles 29 de julio a las 20.00 horas en el Estadio Ciudad de La Línea, en La Lína de la Concepción (Cádiz).

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.