El brote de ébola en el país africano mantiene el partido en el aire

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Lío en La Línea de la Concepción con el amistoso entre Chile y RD del Congo. El próximo 9 de junio está programado un partido amistoso entre estas dos selecciones a modo de preparación para los africanos para el Mundial 2026, que los chilenos no disputarán. El caso es que el alcalde de la ciudad gaditana ha amenazado con firmar un decreto que prohibiría la disputa del partido como medida sanitaria.

Y todo ello debido a un brote de ébola en El Congo. El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha dejado claro que si no recibe garantías sanitarias para la disputa del amistoso este lunes, firmará un decreto este mismo martes para no autorizar el partido.

El regidor explicó que el Ayuntamiento ha realizado gestiones con Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea para recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud, atendiendo a la situación sanitaria por la que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo por la declaración de un brote de ébola.

El pasado 22 de mayo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó de que Sanidad Exterior estudia las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en el partido después de que el gobierno de República Democrática del Congo elevara a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas a causa del brote de ébola en la provincia de Ituri. Por laboratorio, se han confirmado un total de 64 casos y seis fallecidos.

La selección de El Congo ha tenido que cancelar sus entrenamientos de preparación para el Mundial en la capital, Kinsasa, y trasladarse a Bélgica para preparar la cita, así como jugar sus partidos amistosos en Europa después de que la OMS a declarara la Emergencia de Salud Pública Internacional. "Sanidad exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias”, afirmó Padilla la semana pasada.