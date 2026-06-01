Asís Martín 01 JUN 2026 - 17:26h.

El capitán del Athletic Club arrasa al minigolf con Ghana antes del Mundial 2026

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BilbaoParece que el delantero del Athletic Club Iñaki Williams Arthuer -tras un breve viaje a París con su familia-está disfrutando de lo lindo en Gales, durante su concentración con la selección de Ghana, con el combinado africano con el que va a disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El hermano mayor de un Nico Williams que es duda para el primer partido con la Selección Española ante Cabo Verde, quiere disfrutar de su último Mundial teniendo un buen papel con las Black Stars. Panamá, Inglaterra y Croacia serán los complicados rivales -en este orden- que el conjunto de Iñaki va a afrontar en la fase de grupos encuadrada en el 'L'.

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Precisamente la selección que dirige el eterno entrenador portugués Carlos Queiroz, ex del Real Madrid, entre otros, muchísimos clubes y selecciones, juega este martes a las 20.45 horas en Cardiff ante los galeses un amistoso de rodaje.

Iñaki Williams no ha firmado una buena temporada en el Athletic con la última campaña de Ernesto Valverde, el capitán rojiblanco ha estado muy alejado de sus habituales prestaciones físicas y de números, firmando unos escasos 3 goles y 6 asistencias en LaLiga... y menos mal que en la última cita, ante el Real Madrid de Arbeloa en el estadio Santiago Bernabéu, daba dos pases de gol a sus compañeros Gorka Guruzeta y Urko Izeta que engordaron sus estadísticas.

A apenas dos semanas de cumplir sus 32 años, los hará en plena disputa del Mundial americano, Iñaki se ha pegado el gustazo de echarse unas buenas risas junto a sus compañeros de selección disputando un torneo de minigolf en el que se ha llevado todos los aplausos por su buena finalización al grito de "Ayeka".

Veremos si recupera la puntería con el balón para el campeonato norteamericano y lógicamente también a la vuelta con el Athletic Club para iniciar una nueva etapa de la mano del entrenador alemán de origen balcánico Edin Terzič.