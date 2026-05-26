Asís Martín 26 MAY 2026 - 15:02h.

Javier Clemente se marca una línea roja en el Athletic y eleva una denuncia: "Ni en broma"

Yendo con Ghana, se uniría a los Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams

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BilbaoSi inicialmente el riojano Luis de la Fuente había ofrecido su lista definitiva de la Selección Española para el Mundial de 2026, que se va a celebrar entre Estado Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio, de la que se caía el central Dani Vivian, ahora estamos en espera de la relación final de Ghana, donde milita Iñaki Williams.

Un Iñaki Williams que esta semana ha sido convocado por la selección de Ghana para disputar el amistoso ante Gales, un duelo preparatorio para el Mundial 2026 dentro de una prelista de 28 integrantes, cuando todavía no está hecha la criba y la lista definitiva para el torneo norteamericano.

Pero en principio el capitán del Athletic Club, pese a ofrecer un curso muy pobre, se ha ganado el billete para la cita global más amplia, este verano recargada con 48 equipos y 104 partidos por disputarse, al ser convocado por el combinado de Ghana que comanda el portugués Carlos Queiroz, un antiguo entrenador del Real Madrid de Florentino Pérez, que llegaba al cargo tras la destitución de Otto Addo y va a dirigir una selección por quinta vez nada menos en un torneo planetario.

Iñaki Williams debutaba en 2022 con la selección absoluta de Ghana jugando 45 minutos en un amistoso ante Brasil

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Este será el segundo Mundial para el jugador del Athletic Club Iñaki Williams

Con esta llamada del veterano técnico luso al mayor de los hermanos Williams Arthuer, el Athletic va a tener hasta a cuatro protagonistas en el Mundial tras la llamada de Aymeric Laporte, Nico Williams, Unai Simón e Iñaki. Es una cifra realmente importante, más aún teniendo en cuenta la peculiar filosofía bilbaína, ya que no se daba un caso similar desde el campeonato celebrado en Brasil en el año 1950.

Con esta convocatoria el primer capitán rojiblanco va a poder disfrutar de su segundo Mundial, ya que también estuvo en la cita anterior de Qatar. Hasta la fecha, tras su renuncia a competir con España y el 'fichaje' por la tierra de sus abuelos, Iñaki ha sido 25 veces internacional con dos goles en su haber con las 'Black Stars'.