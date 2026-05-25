Asís Martín 25 MAY 2026 - 14:51h.

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El Junior irá al Mundial de 2026 junto a Unai Simón y a Aymeric Laporte

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BilbaoJornada interesante la de este lunes en la que Luis de la Fuente ha ofrecido la lista de la Selección Española para el Mundial de 2026. En ella, hay tres futbolistas de Athletic Club de Ernesto Valverde. Se trata de Nico Williams, del portero Unai Simón, que vuelve a centrar debates y el central galo Aymeric Laporte que sí ha sido escogido, no así su compañero de demarcación, Daniel Vivian, que ha tenido que quedarse fuera de los 26 elegidos y de los 9 de 'apoyo'.

Es cierto que la campaña de Nico Williams no ha sido gratificante, ha arrastrado esa pubalgia desde la temporada pasada. Y aparte ha tenido un par de lesiones musculares que le han hecho llegar a la cita mundialista, del mes de junio y julio, sin haber podido disputar las últimas jornadas del campeonato de liga.

Aun así, está claro que Luis de la Fuente tiene una máxima confianza en el hermano menor de Iñaki Williams, que le guardaba su plaza junto a su buen amigo Lamine Yamal y que espera sea un hombre determinante desde el extremo en el intento de lograr la segunda estrella para La Roja tras la de 2010 en Sudáfrica con Vicente del Bosque.

Solo el Barça (8) aporta más jugadores a la Selección de España para el Mundial que el Athletic (3), los mismos que Arsenal (3) y Atlético de Madrid (3).

Pues este mismo lunes, ha salido a la palestra uno de los integrantes de la extensísima plantilla que se va a encontrar el entrenador alemán Edin Terzic cuando aterrice en Lezama, preparando la pretemporada del mes de julio, en la que va a haber cerca de 40 futbolistas a sus mandos.

Uno de los que tiene más hype con la gente joven de San Mamés es el mediapunta basauritarra Selton Sánchez Suez, quien ha hecho un balance de su temporada en Instagram.

Un recorrido de varias fotografías de un curso en el que ha pasado por el Basconia, el Bilbao Athletic y la Champions League o LaLiga con el equipo mayor demostrando que lógicamente aún está verde por su constitución física y experiencia, pero que reúne detalles de talento que pocas veces se ven.

El futuro es suyo y de hecho, el propio Nico Williams Arthuer le ha nombrado su heredero en uno de los comentarios que ha realizado junto a varios compañeros de ese vestuario en la publicación del joven Selton. El tiempo dirá, pero se esperan diabluras de ambos en algún momento vistiendo la camiseta rojiblanca.