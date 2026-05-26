Admiro la bondad de quienes no suspenden la última temporada del Athletic

Puntuamos el centro del campo y el ataque del equipo de Ernesto Valverde

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BilbaoTras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y repasar la lista de Luis de la Fuente con 3 leones en sus filas, hemos comenzado el desglose de la temporada 2025/26 del Athletic Club de Ernesto Valverde por el análisis de los jugadores que han ocupado la portería y los que se ha desenvuelto en la defensa.

Ahora adelantamos líneas y vamos a ver lo que nos han ofrecido pesos pesados en otras zonas como Iñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams, el goleador Gorka Guruzeta u Oihan Sancet, el 'Ciervo' de Mendillorri que daría él solo para un libro entero...

Las notas de los centrocampistas del Athletic Club

Iñigo Ruiz de Galarreta (6)

Indispensable, unicornio, diferente… La pena es que la pila se le está acabando a 'Galaxy', que sigue siendo de largo el futbolista que mejor lee el juego de todo el equipo y el que mejores pases filtra ante los bloques bajos. Veremos lo que puede sacar de él Edin Terzic reduciendo sus minutos para que tenga una presencia de alto impacto cuando esté (cada vez menos) en el terreno de juego. Buscar su sustituto es un must para la dirección de Lezama.

Oihan Sancet (3'5)

Uno de los puntos claves de la mala temporada. El 'Ciervo' de Mendillorri es un futbolista vital para el ataque del Athletic y esta campaña su presencia y números se han desmoronado y eso que las lesiones no le han atacado tanto. Como dijo Raúl García en una entrevista aquí en ElDesmarque, "en manos de Oihan está el convertirse o no en el futbolista Top que puede llegar a ser". De momento se ha quedado sin Mundial 2026 y ha ganado un torneo de Póker en el casino de Bilbao.

Mikel Jauregizar (6'5)

A alguno tal vez le sorprenderá la nota, pero no parece justo quedarse solo con la recta final del curso en la que la 'Capibara' de Bermeo estaba muerto. Literalmente. Durante buena parte de la campaña ha sido uno de los sostenes del equipo ante la mortífera ausencia de Beñat Prados, la fragilidad de Iñigo Ruiz de Galarreta y las revoluciones al ralentí de Vesga y Rego.

Alex Rego (5'5)

De menos a más. Durante buena parte de la temporada se le criticaba su falta de arrojo en las disputas y lentitud, pero con el paso de los meses y la (¿excesiva?) acumulación de minutos ha terminado firmando algunos partidos francamente positivos para el equipo. Es joven, veremos si se queda o si sale cedido, pero debería ir apuntalando el centro del campo del equipo en las temporadas venideras ocupando la plaza de Vesga.

Mikel Vesga (4)

Pronosticado declive para el hijo de Kepa Vesga, el viejo compañero de Valverde en el Deportivo Alavés, que cada vez tiene menos presencia en el equipo. El único superviviente de 'los terroristas', tras irse Dani García a Grecia, y del grupo 'Orsai' tiene al igual que Iñigo Lekue un grupo de haters instalado en la grada permanentemente, aunque aun así, de vez en cuando, todavía le ha dado para corregir la mala deriva del equipo en algunos partidos. Le queda un año de contrato... pero él ya ha dicho que el Club dirá si debe hacerse o no a un lado.

Unai Gómez (4)

Otro de los discutidos por la grada, que sin embargo ha tenido mucha presencia con Ernesto Valverde, que le ha metido el marrón de jugar de casi todo en diferentes posiciones y tareas. La verdad es que en la recta final de la liga ha sido uno de los mejores con la mala fortuna de no hacer gol, algo que ha buscado constantemente. Veremos si su futuro pasa por el lateral izquierdo o una salida, pero no estaría mal que se le tuviera más respeto y cariño al 'Stallone' de Bermeo entre parte de la afición.

Beñat Prados (sc)

Probablemente cuando se rompió el cruzado de la rodilla tras ganar al Betis en Sevilla nadie pensó que iba a ser una de las circunstancias claves de la mala temporada. Sin Beñat Prados, tanto Ruiz de Galarreta como Mikel Jauregizar han terminado casi camino de una bombona de oxígeno en el hospital de Basurto. Si vuelve bien, será uno de los grandes fichajes de la primera temporada de Edin Terzic en Bilbao.

Selton Sánchez Sued (sc)

Apareció como un mago ilusionando con sus rabonas, pero lógicamente ni su físico ni su experiencia le permitieron ser un factor determinante en la élite. El tiempo dirá, lo tiene casi todo, sobre todo lo que no abunda en Lezama en cuanto a talento, pero como suele decir el emérito entrenador vizcaíno Ricardo Moreno: "sitio y situación".

Las notas de los delanteros del Athletic Club

Iñaki Williams (3'5)

Doloroso como pocos el frenazo del capitán. Todo pundonor, ha igualado a Andoni Iraola con 510 partidos pero ha tenido un año de quiero y no puedo pese a sus 2 asistencias en la última jornada en el Santiago Bernabéu. El internacional por Ghana (¿y mundialista?) ha sido escasamente determinante, con pocos goles y asistencias, perdiendo esa sensación de pantera negra en los espacios. Con contrato hasta 2028, veremos si se puede recuperar si no su mejor versión si al menos una más acorde al legado histórico que va a dejar en muchos sentidos en el Club.

Nico Williams (5'75)

Cuando ha jugado, que no ha sido mucho, ha sido en general determinante (Sevilla, Alavés). Todo el ataque iba a menudo del 'nicosistema'. Y cuando no ha podido hacerlo es porque tenía triples marcajes o porque prácticamente no podía ni andar por su maldita pubalgia.

Pero más que su trabajo en el equipo, máximo asistente junto a Yuri Berchiche, lo que ha sido trágico ha sido la gestión de su lesión desde la temporada pasada, que ha opacado a un futbolista estelar con contrato hasta 2035 en plena batalla contra el FC Barcelona de Laporta, y que ahora se va al Mundial (veremos en qué condiciones) tras una lesión muscular que le ha impedido jugar en las últimas jornadas de LaLiga.

Está claro que el Junior ha nacido para estar en el foco, para bien o para mal, prácticamente todas las semanas del año.

Gorka Guruzeta (6'75)

Otro de los puntales que ha salvado la campaña con sus 17 goles. Curiosamente no todo el mundo sabe interpretar su fútbol y su trabajo, ha tenido que salir Nico Williams para decir que "es un jugadorazo y es una gozada jugar con Guru".

Ha metido goles (17 en total, 10 en LaLiga) cuando los demás no le daban a un balde, ha caído a ayudar a un centro del campo a menudo desbordado en inferioridad y ha sido el delantero que más y mejor ha presionado en la fase de grupos de todos los de la Champions, ojo, según dijo la propia UEFA. Aún así hay quien dice que si no vale para el Athletic, etc...

Alex Berenguer (4)

Otro futbolista mermado por una lesión, una rotura en un dedo del pie, que ha difuminado al fantástico futbolista que el año pasado era uno de los que más minutos y peso tenía en el equipo de Valverde. El 'Ferrari' de Barañain ha estado muy lejos de sus prestaciones, seguramente no por culpa suya, pero recuperarlo es una obligación para ampliar las posibilidades ofensivas y tener opciones y versatilidad arriba.

Maroan Sannadi (4)

Otro must de la polémica... El 'Elefante africano' ha penado con una lesión en la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano y estar 5 meses de baja, súmenle a un Valverde que lo mandó directamente a la grada y a un entorno que ausculta con lupa cada paso que da. Habrá que quedarse con que al menos en el partido ante el Celta en San Mamés se congració con muchos athleticzales al dominar prácticamente todas sus disputas aéreas y hacer alguna buena descarga a la banda.

Veremos si Edin Terzic le saca partido o si hay que darle la razón a los que dicen que con el punta babazorro se está malgastando una ficha.

Robert Navarro (6)

El 'Relámpago catalán', el que no hizo pasillo a Dani Carvajal, ha sido una de las pocas alegrías de la temporada. Fichado a coste cero ha hecho goles (8), ha revuelto el avispero cuando ha salido a jugar y tan solo su falta de regularidad y poderío en el trabajo defensivo le han restado minutos con Ernesto Valverde. Si continúa su progresión, tan solo tiene 23 años, podemos estar ante un jugador realmente interesante para el futuro-presente del Athletic.

Nico Serrano (sc)

No ha terminado de enamorar 'Jamonico Serrano' a Ernesto Valverde, quien aún así entonaba un mea culpa en la sala de prensa diciendo que tal vez debería haberle dado más minutos en un año caótico. Futbolista talentoso, con descaro y pegada, desde luego el zurdo navarro lo ha intentado, brillando en la Champions en la mítica noche de Bérgamo, y además es uno de esos futbolistas que tiene buen feeling con la grada de San Mamés.

Urko Izeta (sc)

De características totalmente opuestas, sí comparte algo con Iñigo Vicente, el Mago del Racing de Santander, un debate… ¿Es futbolista de Primera división o no lo es? se preguntan muchos. Lo cierto es que el delantero de Aia -adorado por San Mamés- no ha conseguido prácticamente tener presencia con Valverde, salvo en alguna leve irrupción de un esquema 1-4-4-2 como recurso a la épica de un partido atascado.

En el Santiago Bernabéu dejó un golazo de cabeza a Courthois, su único gol como león. ¿Seguirá? Sin duda los athleticzales le van a seguir y animar vaya donde vaya como pasa con Asier Villalibre.