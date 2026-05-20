Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAY 2026 - 12:38h.

La participación de la selección congoleña en el Mundial, en principio, no corre peligro

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El Mundial de 2026 sigue rodeado de problemas y el último tiene que ver con una crisis sanitaria en un país que está clasificado y que va a disputar el torneo de selecciones. La celebración de la Copa del Mundo, que arrancará en menos de un mes, ha estado envuelta en polémica desde hace varios meses por el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán y ha puesto en duda la participación de los persas. En las últimas semanas, ha surgido otro contratiempo inesperado y es un brote de ébola que está propagándose por la República Democrática del Congo. El virus ya ha quitado la vida a 136 personas y se han registrado más de 500 posibles contagios. La participación de la selección congoleña en el Mundial, en principio, no corre peligro.

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Un brote de ébola en el Congo a 22 días del Mundial hace saltar las alarmas

Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expresado su preocupación por el brote de ébola en el país africano y eso ha hecho saltar las alarmas de la FIFA. "Estoy profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia", dijo el de Eritrea. Además, ha asegurado que la respuesta a este virus no es inmediata, que "no hay vacunas o tratamiento" para la cepa responsable y que "esperan tenerla en dos meses". Esta emergencia de salud pública internacional ha hecho que Estados Unidos comience a tomar medidas y han suspendido la entrada al país americano durante un mes a todas las personas que hayan visitado la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur recientemente.

La participación de la selección congoleña, en principio, no corre peligro

En lo que al fútbol respecta, la participación de la selección congoleña, no está en peligro. 'Los Leopardos' podrán ir al Mundial si no hay ningún imprevisto y la FIFA ha asegurado que está en contacto con la federación del país africano. "Estamos monitorizando la situación relativa al brote de ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad". La selección congoleña está en el grupo K (Colombia, Portugal y Uzbekistán) y jugadores de LALIGA EA Sports como Cedric Bakambú del Real Betis, Charles Pickel del RCD Espanyol y Grady Diangana del Elche estarán en la Copa del Mundo.