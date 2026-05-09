Jorge Morán 09 MAY 2026 - 21:09h.

Los iraníes han confirmado su participación en el Mundial 2026

Donald Trump pide a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial 2026

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Cada vez queda menos para el Mundial 2026. Y aunque los grupos y enfrentamientos ya están decididos, todavía había muchas dudas con la presencia de Irán. Su conflicto bélico con Israel y Estados Unidos provocaba la duda de la participación de los iraníes, quiénes incluso llegaron a pedir jugar en México para no pisar suelo estadounidense.

Finalmente esto no será posible, pero Irán ya ha confirmado que sí estará en el Mundial. Aunque en las últimas semanas se hablaba incluso de su salida del torneo, pidiendo Trump la presencia de Italia, el país de Oriente Medio ha decidido jugar el torneo, aunque eso sí, con varias condiciones. Y es que Canadá denegó a Irán su entrada al país por los vínculos que les une al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), pero la FIFA logró convencer a todas las partes.

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Las condiciones de Irán para estar en el Mundial 2026

"Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones. Estaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones", publicó en un comunicado la federación de Irán.

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Irán sabe que su presencia en Estados Unidos o Canadá puede provocar varios problemas a su expedición, por lo que han pedido una serie de garantías para sus jugadores y el staff técnico. Uno de ellos pasa por la concesión de visados tanto para toda la plantilla, como para aquellos aficionados que quieran estar presentes en los partidos de los suyos.

También se ha exigido el respeto a la bandera nacional, al himno y al conjunto de la expedición, con la intención de que no ocurra ningún problema. Por último, también han pedido a la FIFA una alta seguridad en aeropuertos, hoteles y destinos de sus partidos en el Mundial 2026.