Jorge Morán 19 MAR 2026 - 13:14h.

Irán se prepara para jugar el Mundial en México

Irán negocia con la FIFA para acudir al Mundial 2026 sin jugar sus partidos en Estados Unidos

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La presencia de Irán en el Mundial 2026 sigue en duda. Aunque el Ministro de Deportes del país anunció que su selección no acudiría al torneo internacional por el conflicto bélico con Israel y Estados Unidos, lo cierto es que esta idea empieza a cambiar en las últimas horas. Y es que desde el país de Oriente Medio abren la posibilidad de acudir, pero sin jugar en el país estadounidense, sino haciéndolo en México.

El asesinato de su líder, así como el problema en EEUU con los visados de sus jugadores, provocan que desde Irán pidan ayuda a la FIFA. Abolfazl Psedniddeh (embajador de Irán en México) apuntó la solución para la presencia de su selección. "Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", explicó.

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La Selección de Irán, contra Estados Unidos

Si el conflicto bélico ya era una excusa enorme para no asistir al Mundial, los impedimentos que están poniendo desde Estados Unidos añade más leña al fuego. Todo ello mientras desde la FIFA aseguran que Donald Trump les ha dado la máxima tranquilada para los iraníes. Una situación que no se creen en el país de Oriente Medio, que ya avisa a la organización.

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"Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial", anunció Mehdi Taj, presidente de la federación, en un vídeo enviado a 'The Guardian'. Un mensaje que ha calado en México, en dónde ya abren las puertas a los iraníes. "México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un cambio que supondría también un problema para sus rivales. Hay que recordar que Irán se enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Ángeles, mientras que se vería las caras con Egipto en Seattle.