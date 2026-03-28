El gesto de la selección de Irán recordando a las niñas asesinadas en el bombardeo a una escuela en Minab

Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 18:44h.

Estados Unidos e Israel asesinaron a 168 personas en Minab, la mayoría niñas

El mensaje de aviso de Irán: "Boicotearemos a Estados Unidos, pero no el Mundial"

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La presencia de Irán en el Mundial de este próximo verano aún sigue en el aire ante la guerra en la que lleva un mes inmerso con Estados Unidos e Israel entre bombardeos en su país y la amenaza de Donald Trump al declarar que no garantizará su seguridad en el país durante la cita. En uno de esos ataques al país persa, la coalición entre estadounidenses e israelíes bombardeó una escuela en Minab asesinando a 168 personas, la mayoría de ellas niñas, y sus futbolistas les han querido realizar un homenaje para concienciar al mundo.

El Team Melli jugó en Antalya, ciudad turca, ante Nigeria este viernes en un partido en el que perdieron 1-2 pero cuya imagen más destacada llegó en la previa. Los futbolistas portaron cada uno una mochila infantil que colocaron en el suelo en recuerdo de esas niñas que perdieron la vida en un conflicto que se ha propagado por todo Oriente Medio dejando cientos de muertos y miles de heridos.

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Nigeria se lleva el amistoso ante Irán

Moses Simon, extremo del París FC, con un disparo raso a los seis minutos, adelantó a las Super-Águilas, que ampliaron la ventaja por medio del delantero del Sevilla Akor Adams, que batió al guardameta del Team Melli Alireza Beiranvand tras recibir un balón en profundidad.

Una de las grandes figuras del conjunto iraní, Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, acortó distancias al aprovechar un rechace dentro del área pequeña, pero la reacción del conjunto asiático no tuvo más recompensa en el marcador.

Un nuevo tropiezo para Irán en su tortuoso camino hacia el Mundial, que quedó también expuesto en los anteriores partidos, en los que perdió por 2-1 ante Rusia y empató sin goles ante Cabo Verde y Uzbekistán, mientras que para Nigeria, tercera en la última Copa de África, es otro resultado positivo pese a quedarse fuera de la cita universal y, como en este caso, jugar sin una de sus principales bazas, el delantero Victor Osimhen, aunque sí contó con el atlético Ademola Lookman.