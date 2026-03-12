Miguel Casado 12 MAR 2026 - 11:28h.

Reclaman la disolución del Comité Olímpico Nacional

El deporte no es ajeno a la convulsa situación geopolítica que protagoniza la actualidad mundial y los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán han llevado al país de Oriente Medio a descartar su participación en el próximo Mundial de fútbol.

Ahora, 200 deportistas iraníes han firmado un escrito difundido en redes sociales por la plataforma Global Athlete que reclama la intervención del COI ante el Comité Olímpico de su país por las constantes discriminaciones que están sufriendo por los dirigentes políticos de la nación.

En los últimos días, varias profesionales del deporte de Irán han sido reprendidas tras protestar contra la República Islámica. Entre estos hechos, las futbolistas se negaron a cantar el himno iraní en un encuentro de la Copa Asiática Femenina, en Australia.

El escrito al COI reclamando medidas contra su país

Para condenar esa discriminación, las profesionales han firmado una carta dirigida a la presidenta del COI, Kirsty Coventry, para que considere la disolución del Comité Olímpico Nacional.

"Como primera mujer que lidera el COI, su respuesta a la represión de las mujeres y los atletas iraníes y la politización del deporte del país definirá más que una presidencia. Definirá si la Carta Olímpica es un documento vivo o un texto ceremonial", se puede leer en el archivo.

Ya el cuerpo del tweet es una denuncia contundente a la inactividad de la entidad mundial. "Otra carta sin respuesta. Otro grupo de atletas silenciado. Cada vez es más evidente que el lema del COI, 'los atletas primero', carece de significado tangible", escribe la cuenta de Global Athlete.

En el comunicado ya hacen referencia a otra comunicación con Coventry el pasado mes de enero, en el que denunciaban que el deporte de Irán estaba totalmente controlado y dominado por "la maquinaria ideológica de la República Islámica" y que las federaciones, lejos de mirar por los deportistas, son "extensiones del poder del estado".

"Querida presidenta, el movimiento olímpico defiende el mantenimiento de la igualdad, la neutralidad y la dignidad humana. Esos principios son incompatibles con castigos impuestos en base a la nacionalidad, la exclusión religiosa, la segregación por género y el encarcelamiento de atletas", añaden en la carta enviada recientemente.

"En momentos de injusticia el silencio se puede percibir como complicidad, más que como neutralidad"." Respetuosamente la instamos a actuar con coraje y de acuerdo con los principios que ha declarado, considerando la disolución del Comité Olímpico Nacional del régimen iraní", solicitan en la misiva.