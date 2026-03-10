Diego Páez de Roque Madrid, 10 MAR 2026 - 16:02h.

Audrey Pascual ha logrado su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos

Audrey Pascual sigue escribiendo nuevos capítulos en la historia del deporte español. La deportista ya logró el primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de Invierno 12 años después volando sobre la pista y registrando un tiempo de 1:17.82 en el Supergigante.

Recientemente, Audrey Pascual también se colgó la medalla de plata en la disciplina de descenso. Hoy ha sumado una nueva medalla de oro para su colección.

Así consiguió Audrey Pascual su segundo oro

La esquiadora española Audrey Pascual logró este martes la medalla de oro en combinada, por solo 46 centésimas menos que la alemana Anna-Lena Forster, en la cuarta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

Audrey Pascual, de 21 años, encarriló el triunfo en la primera manga, la del supergigante, en la que marcó el mejor tiempo con 1:21.88, algo más de dos segundos menos que la otra favorita al oro, la alemana Anna-Lena Forster, que hizo 1:24.70.

En la segunda manga, la del eslalon, la española, que salió la última, no tuvo que arriesgar, y más al ver que las estadounidenses Anna Soens y Saylor O'Bryen se cayeron y acabaron descalificadas. Hizo una bajada segura, evitó complicarse y marcó en meta un tiempo de 49.34, el cuarto mejor del eslalon, con un total de 2:11.22, solo 46 centésimas menos.

Segunda fue la otra favorita al triunfo, la alemana Anna-Lena Forster, con un total de 2:11.68, y tercera, por tercera vez consecutiva, la china Sitong Liu, con 2:14.53, que parece abonada al bronce en Italia.

La deportista española no se podía creer su hazaña conseguida en los Juegos Paralímpicos. "Estoy flipando, no me lo puedo creer. Sabía que mi punto fuerte era coger un poco de ventaja en el supergigante para poder hacer el eslalon un poco más tranquila. Pensaba que no me había salido del todo bien y que no era una bajada demasiado buena, pero no fue así", dijo Audrey Pascual.

"Estoy muy contenta. Para el eslalon sabía que tenía bastante margen y que tenía que hacer una bajada solida, sin demasiados errores, fluida, para llegar abajo con la victoria. Cuando me he dado la vuelta y he visto el final, creo que ni me he inmutado porque no me lo puedo creer", aseguró.

En unos Juegos Paralímpicos para la historia, Audrey Pascual sigue preparada ara lo que aún falta por llegar con las disciplinas gigante y eslalon. "Voy a por todas. Por mi parte que no quede. Me voy a tirar a ganar y el resultado ya veremos si llega o no".

Además, quiso bromear con su ausencia en las clases de Comunicación Audiovisual, la carrera que estudia en la Universidad de Granda. "Espero que sí sea falta justificada y cuando vuelva a clase no haya problemas de que no he entregado alguna práctica o no. Trato de llevar las cosas al día, pero, si no lo están, ya lo recuperaré. Ahora solo quiero disfrutar de esto y si hay problemas pues ya vendrán", comentó.