Miguel Casado 09 MAR 2026 - 10:50h.

España vuelve a lo más alto del podio

Jutta Leerdam se convertirá en oro: podría ganar 13 millones anuales tras su éxito en Milán-Cortina

Compartir







Audrey Pascual ha hecho historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán Cortina al colgarse el oro en el Supergigante. La esquiadora madrileña, que ya logró la medalla de plata en descenso en la primera jornada de competición, ha devuelto a España en lo más alto de un podio paralímpico de invierno 12 años después.

La atleta de 21 años 'voló' sobre la pista, registrando un tiempo de 1:17.82. Estuvo acompañada en el podio por la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.

PUEDE INTERESARTE El complicadísimo viaje de vuelta de Lindsey Vonn tras caerse en los Juegos Olímpicos de Invierno

Audrey inició el descenso la segunda, por detrás de la china Wenjing Zhang, que fue descalificada al no terminar la carrera. Hizo una carrera limpia, sin errores y asegurando las curvas para no perder el equilibro. Su buen crono obligó a sus rivales a arriesgar para mejorar ese tiempo.

PUEDE INTERESARTE Eileen Gu, la esquiadora y campeona olímpica que ha tachado de ridícula la pregunta de un periodista

Una de esas rivales era la alemana Anna-Lena Forster, gran dominadora del circuito los últimos años y que también aspiraba al oro. Salió la quinta y fue descalificada al salirse de la pista en el descenso, poniendo en bandeja el triunfo a la española.

Desde la grada, emocionados, estuvieron siguiendo las evoluciones de Audrey sus padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos. En total 35 personas que quisieron pasar unos días junto a la joven esquiadora y arroparla en su sueño paralímpico. La gran mayoría de ellos portando banderas de España y unas inconfundibles gorras rosas hechas para la ocasión con el nombre de Audrey.

La joven madrileña, en su primeros Juegos, no está sintiendo la presión del debut y de ser la gran estrella de la delegación española en Italia. A Cortina d'Ampezzo ha llegado tras completar una temporada brillante con el Globo de Cristal en gigante, diecisiete medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce) y una mezcla de ambición e ilusión que le está llevando al éxito.

Una historia de superación

Audrey Pascual nació en 2004 en la capital de España sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

Su relación con el esquí comenzó a los once años en La Pinilla. En un principio no le gustó eso de tener que depender de las órdenes de un monitor. Solo quería pasar tiempo con sus primas sin ninguna pretensión por competir. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollara una carrera sobre los esquíes. También Javier Hernández, el técnico que le acompaña desde que empezó y que le acompaña en Cortina.

En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.

Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon.