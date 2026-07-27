Basilio García Sevilla, 27 JUL 2026 - 13:27h.

El club verdiblanco sigue en la regla del 1:1, pero necesita generar espacio en el límite salarial

El Ajax se cansa de Dani Ceballos y deja al Real Betis solo por su fichaje

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“No hemos tenido las plusvalías suficientes para no dar pérdidas”. Ángel Haro dibujó el pasado viernes en pocas palabras la realidad económica de un Real Betis Balompié en el que reina la prudencia a la hora de acudir al mercado de fichajes. Aunque la clasificación para la Champions League podía hacer pensar a algunos aficionados que el club daría un vuelco a la hora de fichar, nada más lejos de la realidad.

De momento, el club ha incorporado a tres jugadores, Facundo Bernal, Fran García y un Diego Conde que se ha lesionado y no va a estar disponible cuando empiece la competición de manera oficial. Aunque con el exmadridista se cubre una demarcación muy demandada como el lateral izquierdo, el Betis necesita realizar más fichajes y no hay ninguno en lontananza, más allá de la eterna negociación con un Dani Ceballos que hasta ha cambiado de representante en los últimos días, tras cumplirse un mes de su desvinculación del Real Madrid.

La realidad es que el Limite de Coste de Plantilla Deportiva del Betis no ha variado apenas con respecto al del año pasado. En estos momentos, el club no tiene problema alguno para inscribir a los recién llegados y, según fuentes consultadas por ElDesmarque, sigue en la regla del 1:1 que alcanzó en el verano de 2024. El problema está en que la cifra que calcula LALIGA como límite salarial está prácticamente copada en su totalidad, por lo que necesita dar salidas y generar hueco para cerrar nuevas incorporaciones. La salida de Nelson Deossa es, en estos momentos, la que está más cerca de producirse, aunque la operación se está dilatando por varias semanas.

En el último LCPD publicado tras el mercado del pasado mes de enero, el Betis era el séptimo equipo de LALIGA EA SPORTS con 122,1 millones de euros, una cifra que se había reducido en tres ‘kilos’ con respecto al del periodo veraniego por la contratación de Álvaro Fidalgo.

Desde el club no se ha escondido que era necesario generar plusvalías para no cerrar el ejercicio con pérdidas tras tres años de beneficios. La venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal ha sido jugosa, pero no suficiente. Evidentemente, el club habría estado mejor de haber logrado más traspasos, pero no ha querido aceptar ofertas consideradas insuficientes para cuadrar las cuentas, porque no era necesario.

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La explicación de Haro

Así las cosas, la situación es muy similar a la de los últimos veranos, por más que la clasificación para la Champions League vaya a incrementar la partida de ingresos por competiciones, compensará lo que se produjo con la última ampliación de capital. Haro lo explicó de manera meridiana el pasado viernes.

“En cuanto al límite salarial estamos relativamente tranquilos, va a ser análogo al del año pasado, veníamos con un incremento por la ampliación de capital. Agotamos siempre al máximo el límite y eso implica que nuestros ingresos ordinarios no son suficientes y tenemos que tirar de plusvalías”, concretó el presidente.