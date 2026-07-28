Isco Alarcón continúa al margen del grupo

Álvaro Borrego 28 JUL 2026 - 17:50h.

Ez Abde, Aitor Ruibal y Fidalgo también se quedaron en el gimnasio

Raskin sigue entre los favoritos del Betis, que maneja otras alternativas

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El Real Betis ha completado este lunes la primera sesión de entrenamiento de su concentración en Marbella, donde estarán hasta el próximo sábado 1 de agosto. Una jornada que ha vuelto a contar con la ausencia de Isco Alarcón, quien continúa trabajando al margen de sus compañeros. El futbolista malagueño se ha quedado realizando trabajo específico en el gimnasio junto a Aitor Ruibal, Ez Abde y Álvaro Fidalgo, el último en incorporarse a la pretemporada.

Sin embargo, y según aseguraba hace unos días Manu Fajardo, las reiteradas ausencias de Isco Alarcón entran dentro de la hoja de ruta prevista para su recuperación. El director deportivo contó el pasado viernes que el malagueño "va cumpliendo los tiempos", explicando que "hay días que hace parciales, días que hace la totalidad, días que hace trabajo individual. Se van controlando las cargas. Lo de ayer es anecdótico, al margen del vídeo (refiriéndose a unas imágenes en las que salía cojeando), completó el entrenamiento al 200%. En el momento en el que siga trabajando y que se trate con el máximo de los respetos esta situación y no se especule. No hay que preocuparse, el timing es el indicado por los servicios médicos, y todo tiene su proceso".

El internacional mexicano ha sido el primero de los tres mundialistas que deberán incorporarse a las órdenes de Manuel Pellegrini antes del debut liguero del próximo 21 de agosto. Tras una primera etapa en Alemania y una segunda en Sevilla, la Costa del Sol es el escenario elegido para la tercera fase de preparación de los verdiblancos, que esperan a sus otros dos mundialistas, el argentino Gio Lo Celso y el colombiano Cucho Hernández, y que contarán en la concentración marbellí con dos futbolistas que siguen avanzando en sus respectivos procesos de puesta a punto, el marroquí Ez Abde y Aitor Ruibal.

Es baja el portero Diego Conde, con una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el amistoso del pasado sábado ante el Granada, y es sustituido en la lista bética por el joven meta ucraniano de diecisiete años Yan Zhuravskyi. Tras sendos amistosos jugados con Recreativo de Huelva y Granada, en esta concentración el equipo verdiblanco jugará en La Línea de la Concepción (Cádiz) ante el Olympique de Lyon, mañana miércoles 29 de julio y contra el Almería el sábado 1 de agosto.