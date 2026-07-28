Álvaro Borrego 28 JUL 2026 - 15:18h.

Álvaro Fidalgo debutó con el Real Madrid el mismo día que Fran García y ahora volverán a encontrarse en el vestuario del Betis

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Álvaro Fidalgo ha completado este lunes su primera sesión del verano con el Real Betis, aunque de momento haciendo trabajo específico en el gimnasio. El internacional mexicano se ha incorporado a la pretemporada después de su experiencia en el Mundial y lo hace con el deseo de dar "un paso al frente" para ofrecer su mejor versión. En esta segunda campaña coincidirá con Fran García, con quien ya compartió vestuario durante varios años en la cantera del Real Madrid. De hecho debutaron con el primer equipo el mismo día, curiosamente en un partido en el que marcó dos goles Isco Alarcón.

El 'maguito' ha concedido este lunes una entrevista a los medios oficiales del club, en la que ha repasado cómo están siendo sus primeras sensaciones.

Ya de vuelta tras el Mundial: "Es diferente a llegar de nuevas. Estoy muy contento, con ganas de que empiece ya esto. Es una temporada muy ilusionante para todos. La experiencia del Mundial fue increíble en todos los aspectos, superó todas las expectativas que tenía. Estuvimos muy bien, fue una pena el partido contra Inglaterra, pero tuve muy buenas sensaciones. Me ha dado tiempo a descansar estas semanas y ahora vuelvo con muchas ganas".

Se reencuentra con Fran García: "El fútbol tiene estas cosas. Cuando firmó hablé con él, la gente ya lo irá conociendo. Más allá del pedazo de futbolista que es, es todavía mejor persona. Compartí vestuario con él tres años, debutamos con el Madrid el mismo día, además ese partido metió dos goles Isco si no me equivoco. Me alegro mucho de que haya llegado, dará muchas alegrías. Es un gran fichaje en todos los aspectos, a todos los niveles".

Cómo se encuentra Fidalgo: "Estoy bien. Vengo perfectamente. Entre lo que entrenamos para el Mundial y luego las vacaciones, que en realidad no he parado del todo, estoy físicamente genial. Tenía ganas de volver. Es una temporada muy ilusionante para todos".

Qué espera en lo individual: "Esos meses fueron muy de adaptación, de vuelta a Europa y ahora hay que hacer las cosas bien. Hay que dar un paso al frente en muchas cosas, es lo que toca cuando empieza una nueva temporada. Ojalá que vaya todo bien, que sé que sí. El ambiente del equipo, cuando llegué, estaba como siempre. Eso no ha cambiado nada".