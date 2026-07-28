Álvaro Borrego Sevilla, 28 JUL 2026 - 10:06h.

Manuel Pellegrini prioriza un perfil más defensivo para reforzar el centro del campo

El Betis toma posiciones por Nicolas Raskin

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El Betis continúa moviéndose en el mercado de fichajes. Tras las primeras incorporaciones, y aún pendiente del movimiento de Nelson Deossa, la entidad verdiblanca trabaja en la contratación del centrocampista y el delantero para su plantilla, y uno de los grandes favoritos para sumarse al plantel de Manuel Pellegrini es Nicolás Raskin.

Como contábamos hace semanas en ElDesmarque, la entidad verdiblanca lleva siguiendo meses al internacional con Bélgica y, tal y como insisten a este medio, Nicolas Raskin es uno de los objetivos marcados en rojo por la dirección deportiva.

Con contrato hasta 2028 con el Rangers, Raskin está preparado para dar un salto competitivo y en el Betis, con Manuel Pellegrini solicitando un perfil más defensivo para el mediocampo, creen que el belga es el uno de los hombres idóneos para reforzar el medio.

Con la alternativa de Raskin, el Betis busca rejuvenecer el centro del campo con perfiles jóvenes que puedan generar plusvalía en el futuro. El club pretende acometeder una renovación importante en dicha demarcación y comienza a dar pasos para ejecutar su plan.

Raskin, eso sí, no es la única opción. Otro de los nombres que se manejan en la dirección deportiva es el de Emi Martínez, mediocampista uruguayo que juega actualmente en Palmeiras.

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El de Punta del Este tiene un valor de mercado superior a los seis millones de euros, cuenta con la nacionalidad italiana, es internacional absoluto con Uruguay y ya tiene experiencia en Europa, ya que jugó tanto en Europa League como en Champions League con el Midtjylland.

A la espera de abrir espacio salarial con alguna venta, el Betis y su dirección deportiva continúan moviéndose en el mercado, continúan buscando perfiles que aumenten la competitividad del plantel y, de paso, le ofrezcan diversos perfiles a Manuel Pellegrini -una de las obsesiones de Manu Fajardo- para las distintas situaciones que se viven durante la temporada.