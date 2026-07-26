Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 21:46h.

Solo tres de los seis mundialistas acabaron el torneo perteneciendo a la disciplina verdiblanca

La polémica pancarta de Lo Celso tras la remontada ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 pasará a la historia por muchas cosas, especialmente por haber sido ganado por la selección española, que se ha bordado su segunda estrella en la camiseta con una superioridad aplastante sobre sus rivales. También para el Real Betis Balompié, que vio cómo en la cita de Norteamérica se dio la mayor representación mundialista de su historia.

Hasta siete jugadores verdiblancos fueron convocados para la Copa del Mundo, aunque finalmente la representación bética se quedó en seis por la lesión de Ez Abde, que no pudo estar con Marruecos y, de hecho, continúa con su recuperación ya en la disciplina verdiblanca. Eso sí, de ese listado, tres hombres han dejado de pertenecer al Betis mientras se disputaba el Mundial, pues Cedric Bakambu (RD Congo) y Ricardo Rodríguez (Suiza) vieron desde Norteamérica cómo expiraba su contrato, mientras que Sofyan Amrabat (Marruecos) regresa al Fenerbahçe al acabar su cesión.

Así las cosas, Álvaro Fidalgo (México) y Cucho Hernández (Colombia) acabaron su participación en octavos de final -el delantero falló el último penalti de su selección-, el 6 y 7 de julio respectivamente, mientras que Gio Lo Celso se mantuvo con Argentina hasta la gran final disputada en Nueva York. El bético no jugó minuto alguno y vio desde el banquillo cómo España se proclamaba campeona el 19 de julio.

Un regreso por fases

Los tres mundialistas verdiblancos tienen programado regresar a la disciplina bética de manera escalonada. Según informa Mundo Deportivo, el primero en llegar será Álvaro Fidalgo, al que ya se le espera este lunes, 27 de julio, en el stage que comienza el equipo en Marbella.

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Una semana más tarde se incorporará Cucho Hernández, que lo hará directamente para la concentración que el equipo llevará a cabo en Irlanda. Será el lunes 3 de agosto. Por último, Giovani Lo Celso se sumará al grupo ya en Sevilla.

El 10 de agosto será cuando llegue el argentino, el motivo por el cual el Betis comenzará LALIGA EA SPORTS en la segunda jornada, disputando la primera de forma aplazada. Lo Celso solo jugó unos minutos ante Jordania en la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial, el 27 de junio en Dallas, día en el que marcó uno de los goles de la subcampeona.