Juan Pérez 29 JUL 2026 - 10:22h.

El streamer confiesa que es más del conjunto verdiblanco que del Sevilla

La vuelta de Valentín Gómez a su hábitat natural

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La conexión del creador de contenido Davo Xeneize con el Betis es instantánea en el momento que el argentino aparece en uno de sus últimos vídeos en Sevilla con la camiseta verdiblanca. El especialista en fútbol que ha deslumbrado con sus análisis durante el Mundial 2026 está en la capital hispalense durante unos días tras vivir La Velada del año 6 de Ibai Llanos. El de Boca ha confesado que tiene una atracción especial por el club del barrio de Heliópolis, de hecho elige al Betis por encima del Sevilla de tener la necesidad de apoyar solo a uno. Tanto es así que en su último vídeo desvela una amistad con su compatriota Valentín Gómez, un jugador asentado tras su primera temporada con un gran rendimiento tanto de central como de lateral izquierdo.