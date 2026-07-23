La vuelta de Valentín Gómez a su hábitat natural

Álvaro Borrego 23 JUL 2026 - 19:15h.

El argentino disputó el 36% de la pasada temporada partiendo desde el lateral zurdo y en principio este curso volverá a su posición natural

Las primeras decisiones y dudas de Pellegrini para el Betis de Champions

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Valentín Gómez regresa a su hábitat natural. La llegada de Fran García, a priori un aval seguro desde el carril zurdo, y su particular competencia con Junior Firpo, quien en principio ha terminado de superar sus problemas físicos, han provocado que el futbolista argentino vuelva al eje central de su defensa, posición que tuvo que 'abandonar' la pasada temporada en circunstancias puntuales ya fuese por el pobre rendimiento o las lesiones de algunos de sus compañeros. Este miércoles participó en la segunda mitad del triunfo del Real Betis sobre el Recreativo de Huelva y así parece que lo seguirá haciendo durante todo el curso, pudiendo batirse el cobre desde su posición habitual, más allá de que alguna vez pueda partir desde el carril zurdo.

Durante la pasada temporada Valentín Gómez fue uno de los grandes comodines de Manuel Pellegrini. El argentino disputó un total de 15 partidos como lateral izquierdo, llegando a desempeñar esa posición puntualmente en algún compromiso más, lo que le llevó a realizar desde el carril más del 36% de los encuentros que jugó. Un rol que desempeñó puntualmente durante su etapa en el Vélez Sarsfield pero no con tanta asiduidad como en el Real Betis, donde incluso llegó a actuar como pivote defensivo.

Lo más curioso es que por momentos se mostró como el lateral izquierdo más fiable de la plantilla, e incluso su nombre llegó a ser relacionado con una posible llamada de Scaloni para Argentina, colaborando desde el carril en triunfos con gran trascendencia como los logrados en el derbi contra el Sevilla FC, frente a todo un rival directo como el Villarreal, en Girona o contra el Elche, partido en el que el equipo consumó su clasificación para la Champions.

Ahora, con la llegada de Fran García y con Junior Firpo de vuelta, en principio el argentino volverá a pelear en el día a día como un central más. Es ese su hábitat natural, en el que se encuentra más cómodo, como él mismo reconoció hace unos días para los medios del club: "Puedo jugar de lateral, me gusta, lo disfruto, pero donde más cómodo me siento creo dentro de una cancha de posición central, pero bueno, si toca atajar, tendremos que atajar y dar lo mejor".