Álvaro Borrego 23 JUL 2026 - 10:27h.

El atacante fue el autor del único gol del Betis en Huelva y asegura haberse preparado a conciencia para este verano

El gesto de la afición del Betis con el Recreativo de Huelva que aplaudió todo el Colombino

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Rodrigo Riquelme fue el autor del único gol del Real Betis en el triunfo contra el Recreativo de Huelva. Una situación que parece confirmar la mejoría del extremo, obligado a dar un paso al frente después de su decepcionante temporada pasada. El futbolista madrileño asegura haberse preparado a conciencia durante este verano y se siente cerca de su "mejor momento", como así también se lo han trasladado sus compañeros.

El futbolista pasa página y se centra en el presente: "De la temporada pasada no voy a hablar porque ya es pasado y me centro en lo que depende de mí. He venido en pretemporada increíblemente bien. Me noto muy bien, en mi mejor momento. Me lo han ido diciendo mis compañeros y el staff. Eso me da ánimo para seguir trabajando. Me propongo disfrutar".

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Se ve a Riquelme algo distinto al del pasado curso: "Es la mentalidad con la que me puse a trabajar en verano. Ya la temporada pasada final, los últimos dos meses, tuve una mentalidad muy parecida a la de ahora y trato de seguir en esa línea, que es lo que me hace sentir bien. Poco a poco me voy encontrando mejor".

Riquelme espera grandes cosas este año: "Espero que sea un año ilusionante, que podamos darle alegrías a nuestra gente, que es una maravilla. Tenemos una afición exigente, que sabe el nivel de la plantilla, y está bien, porque así se consiguen las cosas. Lo que conseguimos el año pasado es una barbaridad, trabajamos mucho para hacer un buen papel y tratar de ganar cada partido para acostumbrarnos a eso".

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¿Se le ve más delgado? "Es cierto que he venido mejor de lo que me fui. He trabajado mucho en verano y agradezco que me lo digas. Está claro que todo trabajo cuesta y toca adaptarse a cada situación, pero sinceramente me encuentro muy bien".

La exigencia como motor de cambio: "Tenemos una afición exigente porque conoce el nivel de la plantilla. Eso es bueno, así se consiguen las cosas".