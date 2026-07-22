El gesto de la afición del Betis con el Recreativo de Huelva que aplaudió todo el Colombino

Álvaro Borrego 22 JUL 2026 - 22:23h.

Los béticos entonaron el "Recre es de Primera", mientras que los onubenses se acordaron del Sevilla FC

El uno por uno y las notas del Betis contra el Recreativo de Huelva

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La LVII edición del Trofeo Colombino recordó a los tiempos de antaño, cuando el fútbol dejaba de ser negocio para convertirse en un motivo de unión entre hermandades. Nadie mejor que el Real Betis, cuya afición ayudó desinteresadamente cuando la supervivencia del Decano pendía de un hilo, para ser partícipe en la fiesta más esperada por los aficionados onubenses. Un amistoso que terminó con triunfo por la mínima para los verdiblancos, gracias al gol de Rodrigo Riquelme, y que sirvió para que Manuel Pellegrini realizara nuevas probaturas, aunque en esta ocasión el resultado no fue lo más importante.

Casi 22.00 espectadores hicieron que el Recreativo de Huelva colgase el cartel de 'no hay billetes', regalando una estampa preciosa en el Nuevo Colombino. Una fiesta entre dos aficiones hermanadas desde siempre, como así se demostró durante toda la jornada. Ya desde primeras horas del día ambas aficiones compartieron momentos de unión y fraternidad, dado que son muchos los onubenses que muestran simpatía por los colores verdiblancos. Familias, amistades y parejas con colores divididos, pero con un mismo sentido de pertenencia. Y sobre las gradas también se plasmó esa simbiosis.

En la segunda mitad los aficionados desplazados del Real Betis cantaron "el Recre es de Primera (división)", lo que el recreativismo agradeció regalándoles una sonora ovación. Luego los locales hicieron lo propio aunque esta vez acordándose del eterno rival de ambos (dada la disputa histórica con el Sevilla FC por la fecha de fundación), con cánticos de "sevillista el que no bote", agradecido igualmente por los béticos presentes. Una hermandad que concluyó con un guiño a la selección española, con todo el Nuevo Colombino cantando "campeones del mundo" y "viva España", en referencia a lo logrado el pasado domingo contra Argentina.