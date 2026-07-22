Celia Pérez 22 JUL 2026 - 21:28h.

El centrocampista vuelve a ser cuestionado una vez más

El Cádiz, una opción para la continuidad de Gudelj en Andalucía

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El Cádiz sigue adelante en una pretemporada bastante movida. El club se ha propuesto realizar una gran revolución en este mercado de fichajes mientras Imanol Idiakez continúa al mando de una plantilla en la que se centra en poner en plena forma antes del arranque de LALIGA Hypermotion. Todas las miradas están puestas en el inicio de la competición, pero también, una vez más, en el estado de Javier Ontiveros. El centrocampista ha pasado una campaña complicada marcada por las lesiones y las críticas, algo que se prolongó con un vídeo del club antes de cerrar la campaña y que ha vuelto a escena con dos fotografías compartidas por el futbolista.

Si ya hace cuestión de poco más de un mes las redes reaccionaron a un vídeo compartido por el Cádiz en el que salía Ontiveros, con más de millón de visualizaciones y cuestionando duramente su físico, ahora ha vuelto a ocurrir con dos imágenes que él mismo ha subido a su perfil de X. El centrocampista ha publicado dos fotografías de pretemporada, una con un balón en un entrenamiento y otra subido a una cinta, con el título 'Enfocado' y la reacción de las redes no ha tardado en llegar.

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De nuevo, los comentarios han copado el post cuestionando su estado físico. En la gran mayoría los usuarios han destacado el peso del jugador, apuntando que aún le queda para llegar al nivel esperado para competir a su mejor nivel.

"A bajar 3 kilitos más y a mantenerlos todo el año, lo que viene a ser lo mínimo para un profesional vamos", Y después un Burger King, que te lo has ganado" o "Ontiveros por favor ponte las pilas macho" son algunos de los comentarios que acumulan su publicación.

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Cabe recordar que el futbolista estuvo también muy cuestionado después de que por redes sociales corriera un vídeo con una salida nocturna junto a Alfred Caicedo y el canterano Raúl Pereira por Jerez la misma noche que sufrieron la derrota ante el Málaga. Todo ello le ha llevado a ser uno de los jugadores más cuestionados y criticados, algo que continúa esta pretemporada.