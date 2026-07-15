El Cádiz CF invisibiliza a Ontiveros y a Víctor Aznar

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 13:09h.

Los dos desaparecen del listado oficial de la plantilla en el que ya aparecen los nuevos fichajes

Durísima rajada de Manuel Vizcaíno contra Ontiveros: "Ha faltado el respeto a la camiseta, el escudo y la afición"

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La revolución en la plantilla del Cádiz CF con el alto número de fichajes para cambiar el rumbo de cara a la temporada 26/27 enciende una mecha para tomar distancia con los casos Javi Ontiveros y Víctor Aznar. En las últimas horas, la aplicación del club ha deslizado los nombres oficiales de los jugadores de la plantilla y ni el extremo ni el guardameta aparecen en el listado oficial con las repercusiones que eso puede tener en su rol.

Los últimos movimientos del Cádiz desde sus medios muestran un ejercicio de transparencia con dos jugadores que precisamente están en boca de la afición gaditana. Los perfiles de Javi Ontiveros y Víctor Aznar están subrayados tras el último año, más aún ahora que los traspasos de las últimas semanas tienen continuidad en la decisión de dejarlos de lado de momento en el ámbito formal de la plantilla.

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A pesar de que la web está caída en la categoría de los jugadores de la plantilla, la actualización de la misma en la app oficial del Cádiz CF sí desvela que ambos jugadores ya no están junto a sus compañeros. Fichajes como Jokin Ezkieta, Kenan Toibibou o Vladys Kopotun sí aparecen, por lo que resulta difícil comprender la ausencia de Ontiveros y Aznar sin más información que esa, lo que desata las elucubraciones sobre su futuro.

El caso de Ontiveros es bastante particular por el ambiente enrarecido entre el jugador y el club en los últimos meses, lo que sumado al regreso de Antoñito le deja con muy pocas opciones en banda izquierda. Con 28 años Javi se operó del talón el pasado mes de abril y se quedó muy lejos del nivel mostrado en la 24/25, pero todavía no hay una definición exacta sobre su recuperación. Con contrato hasta 2028, por ahora el único interés público parece el del Leganés, aunque la predisposición es hacerse con el jugador a coste cero.

El perfil de Víctor Aznar pasa por una situación similar a sabiendas de que puede ser uno de los jugadores destinados a dejar la disciplina amarilla en este mercado estival. Y tenga o no que ver, la eliminación de su perfil de la plantilla junto con la aparición del recién llegado Ezkieta deja a las claras o un error de alto calibre, o una decisión tomada sobre el futuro del portero. El brasileño ha pasado por etapas delicadas este mismo año cuando borró su rastro relacionado con el Cádiz en sus fotos de redes sociales. Curiosamente ahora el club hace lo mismo con él en un punto donde necesita buscarle un destino.