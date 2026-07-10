Celia Pérez 10 JUL 2026 - 19:40h.

El delantero no tiene clara su continuidad en el Athletic Club

Edin Terzic señala la próxima salida y el Athletic afronta un debate con dos opciones

Compartir







Urko Izeta se ha convertido uno de los nombres propios en el mercado de fichajes del Athletic Club. Edin Terzic ya ha cogido el mando del primer equipo y llega la hora de tomar decisiones dentro de la plantilla. El delantero es uno de los nombres dentro del equipo que no tiene del todo clara su continuidad en el cuadro rojiblanco y ello le ha llevado a ser pretendido por un buen número de equipos, siendo el Cádiz uno de los que ha sonado con fuerza en los últimos días.

A pesar de que ha sido una de los refuerzos en los que la entidad cadista ha estado trabajando para reforzar su ataque, lo cierto es que su opción se ha enfriado. Todo parecía ir viento a favor para llegar al Nuevo Mirandilla, pero las negociaciones se han torcido y su situación ha dado un pequeño giro. Tal y como desvela Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el club cadista tenía prácticamente encarrilada su llegada a cambio de una cantidad que se situaba entre 1.250.000 euros y 1.500.000 euros. Estaba cerca y el entorno del jugador informa al resto de sus pretendientes que ya había tomado una decisión.

Pues bien al parecer el problema llega entre el Athletic y el jugador al exigir una cantidad por el traspaso. Justo en ese momento aparece el Mallorca, ofreciendo dos millones por su fichaje, una cantidad ligeramente superior a la que había puesto el Cádiz.

En todo este escenario también desvela que el futbolista es uno de los que tiene el salario más bajo en el Athletic y que el club hasta ahora le había cerrado la puerta a salir a otros destinos en los que hubiera triplicado su sueldo. Así pues todo está abierto y el verano apunta a ser largo entre tantos pretendientes, entre los que el Cádiz no está descartado.