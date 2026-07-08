La opción de Urko Izeta pierde fuerza en el Cádiz: así está la operación

Celia Pérez 08 JUL 2026 - 20:05h.

Se ha enfriado la posibilidad de que recale en el conjunto amarillo este verano

El Cádiz CF confirma su gran revolución con nuevo presidente, 12 salidas confirmadas y siete fichajes

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El Athletic Club comienza a dar los primeros pasos de la mano de Edin Terzic. El técnico alemán ha dirigido este miércoles en Lezama su primer entrenamiento de campo en una sesión en la que ha contado con 29 futbolistas y con la única baja de Andoni Gorosabel, a quien se le detectó una lesión moderada en el aductor largo derecho en la primera jornada de reconocimientos médicos. También comienza a tomar buena nota de algunos jugadores que no tienen del toda clara su continuidad en el cuadro rojiblanco, como es el caso de Urko Izeta.

En el caso del delantero de Aia, que cerró una temporada complicada anotando en Madrid, no tiene nada garantizado su futuro en San Mamés. Eso ha provocado que despierte el interés de clubes como el Real Oviedo o Cádiz, aunque su voluntad pasa por tratar de convencer al técnico alemán en pretemporada. A pesar de que ha sonado con fuerza estos días para la entidad cadista, que ha trabajado en él como una de las opciones para reforzar su ataque, lo cierto es que su opción se ha enfriado.

Así lo segura el periodista Francisco Jiménez en Territorio Cadista, donde desvela que la operación ha perdido fuerza en las últimas horas. En las oficinas amarillas no se descarta totalmente que Izeta pueda llegar, pero las posibilidades cada vez son menores. De hecho, la dirección deportiva ya trabaja en otras opciones para la delantera y en estos momentos es otro de los pretendidos el que tiene más opciones de convertirse en nuevo fichaje de Imanol Idiakez.

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Por su parte, Urko quiere aprovechar el tiempo de preparación veraniega para dar argumentos con los que convencer para quedarse en el Athletic Club la próxima temporada. En caso de no conseguirlo, el verano es largo y considera que tendrá tiempo suficiente para buscar otra solución.