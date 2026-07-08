El Cádiz CF confirma su gran revolución con nuevo presidente, 12 salidas confirmadas y siete fichajes

El club amarillo abre una nueva etapa con una revolución en su plantilla

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El Cádiz CF se ha propuesto realizar una gran revolución en este mercado de fichajes. Y de qué manera. Ya el pasado verano advirtieron de la necesidad de cambiar la energía del equipo, pero ahora han dado un paso más. Hace apenas unos días, Manuel Vizcaíno se marchó por sorpresa. Y desde entonces, los movimientos han sido incesantes: 12 salidas confirmadas y seis fichajes anunciados que se convertirán en siete en las próximas horas.

Lo de Vizcaíno pilló a todos por sorpresa. El ya expresidente convocó una rueda de prensa el pasado viernes 3 de julio y acudió al Nuevo Mirandilla a comunicar su adiós. Leyó una carta y se marchó, sin dar demasiadas explicaciones ni desvelar los motivos. Unos minutos más tarde, el club anunciaba que Christian Septien se convertía en el nuevo presidente.

Los fichajes y las salidas del Cádiz CF

El día antes de que arrancara la pretemporada empezó también el cúmulo de fichajes. En cuestión de horas, el Cádiz anunció las contrataciones de Ezkieta, Vladys, Beñat de Jesús y Kenan Toibibou. Durante los últimos días, además, ha confirmado también las llegadas de Javi Castro y de Ibon Sánchez.

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Son seis, pero serán siete en las próximas horas, ya que también hay acuerdo con el Newcastle para la continuidad de Antoñito Cordero, cuya aportación fue determinante para lograr la sufrida permanencia. Lo hará, una vez más, en calidad de cedido.

Mientras tanto, se han ido nada menos que 12 futbolistas. El último en confirmar su adiós ha sido Isaac Carcelén, que ha decidido dar un paso al lado pese a que tenía contrato en vigor y tras sufrir una grave lesión de rodilla. Además, también se han marchado jugadores importantes como Álex Fernández, Brian Ocampo, Roger Martí o Lucas Pérez. Y a ellos se unen Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Dawda Camara, Raúl Pereira, Isaac Obeng, Jorge More y Sergio Ortuño.

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Una auténtica revolución que todavía debe ir a más. Han vuelto varios jugadores cedidos, como es el caso de Efe Aghama, pero todavía se esperan más incorporaciones para terminar de reforzar un equipo que estará liderado por Imanol Idiakez en el banquillo.