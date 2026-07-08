Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 13:56h.

El director deportivo apuesta por un cambio en el club blanquivioleta

Loren Juarros se centra en dos fichajes sin olvidar a Dotor: la prioridad del Málaga

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El Málaga CF ha conseguido un histórico ascenso a LALIGA EA Sports con un bloque muy unido en el que destaca el talento joven. Chupe y Larrubia acaparan los focos, pero Juanfran Funes tiene a sus órdenes a un grupo con hambre y sed de triunfos en la élite nacional. Para muchos, una locura al inicio del pasado curso, para otros como Víctor Orta, un modelo a seguir.

Este miércoles, el Real Valladolid presentó a Luis Chacón tras conseguir su fichaje procedente del Deportivo de A Coruña y el director deportivo le acompañó. Víctor Orta desveló que el jugador "tenía muchos pretendientes, y ofertas mejores que la del Real Valladolid", pero prefirió jugar a orillas del Pisuerga, lo cual le agradeció.

Víctor Orta copia el modelo al Málaga y lo impone en el Valladolid

Una vez finalizado el turno de palabra del citado futbolista, Víctor Orta fue cuestionado por la nueva política de fichajes blanquivioleta. El líder de la parcela deportiva del Valladolid reconoció la tendencia a fichar talento joven para conseguir el ansiado ascenso a la Primera División y no dudó en admitir que se ha fijado en el Málaga CF de 'Los Bichos'.

Esta fue la reflexión de Víctor Orta ante los medios de comunicación: "La verdad que creo que el presidente en su última comparecencia estuvo muy descriptivo respecto a cómo se iba a confeccionar la plantilla. Fue una decisión común. Rendimiento y juventud no tienen porque ser una cuestión que no vaya de la mano, me viene a la mente el Málaga, así de primeras, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que buscar un equilibrio en un momento donde creo que tenemos que ser capaces de traer muy buenos futbolistas, en unas circunstancias que a nivel económico conocemos la realidad. Juventud y rendimiento no deben ser una cosa contradictoria. Hay una buena mezcla en ese sentido".