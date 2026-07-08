Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 13:23h.

Y el FC Barcelona fecha su próxima oferta

Pau Cubarsí se moja con el fichaje de Julián Álvarez y desvela la petición de Luis de la Fuente: "Como en el Barça"

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Es el verano de Julián Álvarez. El delantero sigue inmerso y enfocado en su andadura mundialista, pero la realidad es que su futuro está decidiéndose a miles de kilómetros. El Atlético de Madrid recibió el mensaje del ariete argentino como un jarro de agua fría tras una defensa pública ante FC Barcelona y Real Madrid. Aunque el grado de sus palabras se han rebajado en las últimas horas, el deseo del jugador no cambia y Apollo Sports toma cartas en el asunto.

La situación se ha complicado en demasía tras el órdago del atacante argentino, aunque hasta la fecha el Atlético estaba convencido a mantenerse fuerte en el mercado y no descartaban su continuidad. Una postura que cambia por primera vez.

El Atlético cambia de opinión por primera vez con Julián Álvarez

Este miércoles, el periodista Matteo Moretto ha arrojado nuevos detalles del 'Caso Julián' en La Pizarra de Quintana de Radio Marca. El experto en materia de mercado saca a la luz un cambio importante encabezado por Apollo Sports Capital: "Sobre Julián Álvarez, la noticia que puedo contar es que por primera vez Apollo empieza a valorar su posible salida. Empieza a asumir que hay que escuchar ofertas. Si fuese por los dueños, debería irse al extranjero y allí no hay tantos clubes, por ejemplo el Arsenal, pero su primera opción es el Barcelona".

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En este sentido, la citada fuente deslizó los tiempos que maneja la entidad blaugrana de cara a una nueva ofensiva: "El Barça, cuando acabe el Mundial de Argentina, va a hacer otro intento para fichar a Julián. Sigue en la carrera y por primera vez el Atlético de Madrid está intentando ver cómo solucionar el tema si no se va a quedar".

Una información que completó con el precio que podría aceptar el club colchonero por el traspaso de Julián Álvarez: "Hace un mes me comentaban que más de 130, pero vamos a ver. Creo que Julián ya dio el paso, y hablándolo así en firme, para el Atleti, Barça y clubes interesados ya es un paso importante".