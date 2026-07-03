Simeone habla por primera vez del futuro de Julián Álvarez: “Las cosas se van a resolver”

Fran Duarte Madrid, 03 JUL 2026 - 09:03h.

Simeone ha estado visitando a la albiceleste para ver a su hijo Giuliano y ha aprovechado para ver a Julián Álvarez y hablar con él de su futuro

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El culebrón por Julián Álvarez no deja de actualizarse. Después de escuchar a Joan Laporta y la oferta que había hecho el Barça por el delantero argentino, solo queda una persona por hablar: Diego Pablo Simeone. Hemos escuchado a Gil Marín, Enrique Cerezo, el comunicado con la oferta del Madrid, la guerra de tuits del CM del Atlético de Madrid, Laporta, Koke, Baena y un largo etcétera. Pero faltaba quizá la figura más importante en todo esto y por fin ha roto su silencio en una entrevista mientras apoya a su hijo Giuliano y a la selección albiceleste en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Las primeras palabras de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez

Precisamente, en esa visita en la concentración de Argentina para ver a su hijo se cruzó con Julián y estuvieron un rato charlando, aunque no quiso hablar con él de su futuro. Sí lo hizo después en la entrevista con SportsCenter en ESPN para contar cómo había sido su encuentro y valorar las palabras del delantero tras el partido de Argentina contra Argelia. “Hoy justamente lo crucé, siendo a ver a Giuliano un rato. Estuvimos charlando un poco sobre todo de su momento, de cómo estaba ahí del tobillo y de la importancia que tiene para el equipo. Él me contaba que ya estaba muy bien, que ya estaba al 100”, comentó el Cholo sobre este breve encuentro en la concentración de Argentina.

El técnico también aprovechó para valorar cómo lo está haciendo estas semanas con la albiceleste y cree que todavía puede mostrar una versión mejor. “Creo que el segundo partido, más allá de no estar acertado como suele estar él, ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Y Argentina lo va a necesitar”, respondió Simeone antes de elogiar el nivel de Julián. “Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Tiene números extraordinarios, tuvo una continuidad muy buena, ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo, yo no puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él, porque se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz. Y le dio al equipo una jerarquía ofensiva que es muy difícil de encontrar en otro futbolista”.

El entrenador rojiblanco aprovechó para valorar su rendimiento con el Atlético de Madrid y le considera una pieza fundamental en su equipo. “Creo que su trabajo de mediapunta, segunda punta, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de jugar con Griezmann, tuvieron una buena relación, una buena sociedad. Porque el fútbol al final son sociedades, como la tiene con Messi, sobre todo porque es con el que más ha jugado, ha jugado menos con Lautaro en compañía, pero es un jugador que se adapta a lo que el equipo necesite. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida”, sentenció.