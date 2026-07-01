Fran Duarte Madrid, 01 JUL 2026 - 14:34h.

El presidente del Atlético de Madrid ha admitido la sorpresa que se vivió en el club por las palabras de Julián Álvarez y asegura que no aceptarán ninguna oferta por él

Kiko Narváez le dice al Atlético qué delantero debe sustituir a Julián Álvarez: "28 añitos, pero hay quien le saque de allí"

Compartir







Todos los veranos hay algún nombre que se convierte en el protagonista del mercado de fichajes. Este año no hay duda y el papel principal se lo ha reservado Julián Álvarez. Durante toda la temporada han surgido rumores sobre el futuro de ‘La Araña’ y el interés del FC Barcelona. Pero nada más comenzar el mercado de fichajes, ha sido el propio Julián el que se ha plantado ante su actual club para exigir un traspaso este verano. Una situación muy peliaguda sobre la que ya han opinado varios compañeros o exjugadores rojiblancos y sobre la que ha querido zanjar el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, siendo tajantes con la posición del club con todo el culebrón por Julián.

Enrique Cerezo vuelve a ser muy claro con el futuro de Julián Álvarez

“No puedo opinar nada. Todos sabéis perfectamente cual es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid”, ha confirmado Cerezo en RNE quitando importancia a las palabras de Julián tras el segundo partido de Argentina en el Mundial. “Nos pilló por sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que no tenemos ninguna oferta de nadie y, aunque hubiese ofertas, nosotros no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo y ya está”, ha sentenciado.

Un discurso que el Atleti no quiere cambiar ni un ápice y que está siendo bastante aplaudido por sus aficionados, que creen que este es el camino que deben seguir para quitar el estigma de club que solo vende jugadores. La denuncia al FC Barcelona y la contundente respuesta al Real Madrid tras su oferta de 150 millones dejan claras las intenciones del club rojiblanco con Julián. Aunque se antoja difícil retener a un jugador que no quiere jugar en ese equipo, desde el club quieren hacer ver que la sartén la tienen ellos por el mango para evitar que esta situación afecte o abarate alguna posible negociación con cualquier club, siempre y cuando no sean Real Madrid o FC Barcelona.