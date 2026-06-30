Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 19:12h.

El lateral, gran protagonista este martes

Marcos Llorente explica la condición para que juegue Nico Williams y cómo adapta sus hábitos: "Quizás"

Compartir







Alejandro Grimaldo fue el protagonista este martes en la concentración de la Selección Española en el Mundial 2026. En el día que se oficializaba su traspaso al Atlético de Madrid, el lateral izquierdo compareció ante los medios en sala de prensa. El futbolista valenciano analizó el próximo encuentro ante Austria, pero también respondió a nombres propios.

El lateral confesó que tenía muchas ganas de volver al fútbol español: "Hace mucho tiempo mi objetivo era volver a España. Mi agente sabía donde quería ir, mi primer deseo era el Atlético, se ha dado y estoy muy feliz de estar aquí".

Las palabras de Alejandro Grimaldo en España

El primer mensaje de Simeone. "He podido hablar un poco con él, no mucho, Me ha felicitado y me ha deseado suerte en este Mundial que lo importante es estar centrado aquí y ganar el próximo partido".

PUEDE INTERESARTE El Celta y Carlos Dotor coinciden en el plan de mercado: la estrategia del Málaga

Agradecimiento a su exequipo. "He estado muy feliz en Alemania. Gracias al Bayer Leverkusen, pero quería volver a España y muy feliz porque se a el Atlético de Madrid".

Opción como extremo en España. "Es una posición que conozco muy bien. Este año he marcado 14 goles, sé que tengo que hacer en campo contrario".

El futuro de Julián Álvarez. "Es de los grande de España, estoy en el mejor momento de mi carrera. No puedo hablar de Julián, no le conozco y no sé que está ocurriendo con él. Es una decisión suya y del club. No entro ahí. Creo que es un grandísimo jugador, uno de los mejores delantero del mundo, pero no voy a entrar en ese debate porque no sé muy bien qué está pasando".

¿Más opciones en España? "Bueno, como he dicho antes mi objetivo este verano era muy claro. Desde primer día de mercado dije que solo quería ir al Atlético y cuando salió la posibilidad hemos oficializado todo. Es un día muy feliz para mi familia".

Su amigo Marc Cucurella, ahora como rival. "Tenemos muy buena relación pero no hemos tenido comunicación sobre el tema de clubes. Seremos rivales allí, pero eso no va a cambiar nuestra relación. Como persona le quiero un montón, alguna broma caerá más adelante cuando nos enfrentemos".

Los jugadores que aún no han jugado en este Mundial. "Sí, se hace complicado porque personalmente vengo de un año muy bueno y claro que me gustaría jugar. Hay que respetar a los compañeros y al míster. No te voy a mentir, es complicado no tener minutos y no poder ayudar dentro del campo".