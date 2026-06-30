Alemania mancha otra vez su historia con una plaga de señalados: las notas contra Paraguay

Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 01:29h.

Matías Galarza fue el mejor jugador del choque

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Alemania perpetró un nuevo desastre en el Mundial. La cuatro veces campeona del mundo cayó en los penaltis ante una aguerrida Paraguay. Los pupilos de Julian Nagelsmann, con una pobre propuesta futbolística, dicen adiós a las primeras de cambio. Por su parte, el combinado paraguayo hace historia con un Matías Galarza que se presentó ante el planeta fútbol.

Con cambios importantes en su alineación, el conjunto alemán arrancó con dudas el encuentro y fue Paraguay la primera en probar fortuna. Manuel Neuer evitó el primero de la tarde y a partir de ahí fue Alemania quien llevó la iniciativa.

Los paraguayos estaban cómodos, y pese al dominio de balón germano, salían con peligro gracias a un inspirado Miguel Almirón. Y entonces llegó la gran sorpresa. En una jugada que nació de las botas del citado atacante, Galarza encontraba libre de marca a un Julio Enciso que superó con un certero cabezazo al portero del Bayern de Múnich. Al descanso, Paraguay rozaba la hazaña.

Tras la reanudación, un señalado por parte de Julian Nagelsmann y un cambio de estrategia. Alemania comenzó a servir constantemente centros al área rival y en uno de tantos encontró el empate gracias a un remate en el punto de penalti de Kai Havertz.

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Ya con las tablas en el luminoso llegaron los mejores minutos de Alemania, pero sin alardes. El cansancio comenzó a palparse en el campo y Paraguay parecía llegar con frescura al tramo final. Las intentonas alemanas no inquietaron a los paraguayos y el Mundial 2026 disfrutaría de su primera prórroga.

El técnico alemán apostó por multiplicar los centros al área y potenciar el juego directo sumando centímetros al campo. Y así parecía llegar el tanto de la remontada gracias a un frentazo de Jonathan Tah, pero el VAR intervino para invalidarlo por falta previa sobre el portero Gill. Tras este amago, los minutos corrieron, el juego se detuvo en constantes ocasiones y la eliminatoria de dieciseisavos se decidiría en los penaltis. Ahí, Paraguay se llevó el gato al agua.

Las notas de Alemania en los dieciseisavos del Mundial

M. Neuer [5] Paró un penalti que dio vida a los suyos.

Paró un penalti que dio vida a los suyos. J. Kimmich [4,5]

Jonathan Tah [5]

A. Rüdiger [6]

N. Brown [3,5]

A. Pavlovic [4,5]

Felix Nmecha [4] Sustituido al descanso.

Sustituido al descanso. Kai Havertz [6,5] Acertó en el remate para romper el muro paraguayo.

Acertó en el remate para romper el muro paraguayo. Leroy Sané [3]

Florian Wirtz [6] Centro al punto de penalti con mucha intención que acabó en el empate de Havertz.

Centro al punto de penalti con mucha intención que acabó en el empate de Havertz. Deniz Undav [4]

Los cambios de Julian Nagelsmann ante Paraguay: L. Goretzka [4,5], Jamal Musiala [4], W. Anton [4], N. Woltemade [4], Amiri [Sin calificar] y Malick Thiaw [Sin calificar].

Las notas de Paraguay en los dieciseisavos del Mundial

O. Gill [9] Gran actuación en la tanda de penaltis.

Gran actuación en la tanda de penaltis. J. Cáceres [6,5]

G. Gómez [6]

J. Canale [7]

Júnior Alonso [6]

Andrés Cubas [5,5]

D. Bobadilla [6]

M. Galarza [8] Asistencia certera en el tanto de Julio Enciso. Partidazo el suyo.

Asistencia certera en el tanto de Julio Enciso. Partidazo el suyo. M. Almirón [7,5] Todo lo bueno que hizo Paraguay con balón nació de sus botas. Se vació.

Todo lo bueno que hizo Paraguay con balón nació de sus botas. Se vació. Julio Enciso [7] No falló de cabeza ante Manuel Neuer. Se fue lesionado.

No falló de cabeza ante Manuel Neuer. Se fue lesionado. Gabriel Ávalos [4]

Los cambios de Gustavo Alfaro ante Alemania: G. Caballero [6], Mauricio [7], G. Velázquez [6], Sanabria [5], Ojeda [5,5] y Balbuena [Sin calificar].