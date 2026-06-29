Alineaciones confirmadas de Alemania y Paraguay hoy en el Mundial 2026

Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 21:22h.

El combinado alemán es favorito este lunes

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Alemania y Paraguay se juegan un puesto en los octavos de final del Mundial 2026. Con el equipo de Julian Nagelsmann sin rehuir de la condición de favorito, el combinado paraguayo se aferra a la ilusión de todo un país y al talento de jugadores como Miguel Almirón. Ambas selecciones no especulan, y aunque se guardan algunas bazas, salen con todo.

La alineación confirmada de Alemania

Julian Nagelsmann saca toda la artillería en el primer partido eliminatorio del combinado alemán. Manuel Neuer vuelve a ser titular bajo palos y contará con la ayuda de una zaga formada por el capitán Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y Brown. En la sala de máquinas germana actuarán Felix Nmecha y Pavlovic.

En fase ofensiva, Leroy Sané, Florian Wirtz y Kay Havertz serán los encargados de aportar desborde y desequilibrio en la zona de tres cuartos. El gol será tarea del delantero Deniz Undav.

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El once titular de Paraguay

Gustavo Alfaro apuesta en portería por Gill. El portero contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Cáceres y Júnior Alonso en los laterales, así como una pareja de centrales compuesta por el capitán Gómez y Canale. En el centro del campo, Andrés Cubas actuará como el faro paraguayo en la posición de pivote.

En los interiores actuarán Bobadilla y Galarza. En las bandas, el talentoso Almirón partirá por derecha, mientras que Julio Enciso hará lo propio por izquierda. La responsabilidad del gol recaerá en los hombros de Gabriel Ávalos.